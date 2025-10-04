MINFIN suspende servicios informáticos por mantenimiento

El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) anunció este sábado 4 de octubre de 2025 que desde el viernes pasado, rige una suspensión temporal de servicios informáticos por mantenimiento preventivo. La cartera del Tesoro informó a todas las instituciones de Gobierno y público en general que, en cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 2025, suspenderán el suministro de energía eléctrica a partir de este sábado 4 de octubre a las 18:00 horas.
"Por lo tanto, la Dirección de Tecnologías de la Información estará apagando todos los equipos del Centro de Datos desde el viernes 3 de octubre a las 22:00 horas", explicó la dependencia. El MINFIN indicó que durante esas fechas, "no estarán disponibles los servicios de correo electrónico, páginas web, Sistemas de Administración Financiera (SIGES, SICOIN, Guatecompras, Guatecompras, Munis, entre otros) y Sistemas de Gestión Interna".
La cartera subrayó que "los sistemas informáticos serán reactivados a partir del domingo 5 de octubre a las 22:00 horas".