 Anuncian manifestación de transportistas para el lunes
Nacionales

Anuncian manifestación de transportistas para el lunes

Autoridades de Mixco piden a los usuarios de la vía que salgan con una hora de anticipación por las complicaciones que se pueden presentar.

Al menos 120 autobuses participarán en la manifestación, 60 de ellos saldrán del municipio de Mixco., ArchivoEU.
Al menos 120 autobuses participarán en la manifestación, 60 de ellos saldrán del municipio de Mixco. / FOTO: ArchivoEU.

Al menos 120 autobuses del servicio urbano de la Ciudad de Guatemala y del municipio de Mixco saldrán en manifestación la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, anunció el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza. El comunicador precisó que la movilización está siendo organizada por transportistas que desean hacer visibles los problemas del sector de transporte en cuanto a costos y movilidad.

Por esa razón, Espinoza recomendó a los usuarios de la vía salir con una hora de anticipación, haciendo ver que el inicio de la protesta está programado para las 8:30 de la mañana. Agregó que del lado del municipio de Mixco participarán 60 unidades de transporte, mientras que del lado de la Ciudad de Guatemala se espera que marchen otras 60 camionetas más.

Espinoza aclaró que la manifestación será pacífica y que el servicio de transporte público desde ese municipio no se verá comprometido, porque otras unidades de transporte de pasajeros cubrirán las rutas designadas.

Sin embargo, el portavoz explicó que algunos autobuses de Mixco saldrán desde el sector conocido como Molino de las Flores y otras unidades partirán del área del "Sanjón" de la calzada San Juan.

El recorrido de la protesta

Los buses que saldrán de Mixco enfilarán por el Periférico Norte en dirección al Palacio Nacional de la Cultura, pasando por el Congreso de la República en la zona 1 capitalina, describió Espinoza. El comunicador informó que en su trayecto, las unidades estarán lanzando consignas para exigir que sus demandas sean atendidas.

Según el entrevistado, los manifestantes expondrán las dificultades financieras que tienen para cubrir los costos del transporte gratuito de los adultos mayores, por lo que estarán solicitando que en el presupuesto 2026 se incluya un subsidio. Además, exigirán al Ministerio de Gobernación que se les preste más seguridad ante la criminalidad que hay en el país.

Cabe destacar que, desde el 22 de septiembre, algunas unidades de transporte público de Mixco y de la Ciudad de Guatemala instalaron pancartas para pedir seguridad. Otras unidades expresaron la necesidad de cubrir los costos de los pasajeros de la tercera edad, que gozan de servicio gratuito en la capital y Mixco.

