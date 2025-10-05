Resultado Sevilla vs. Barcelona - Jornada 8 LaLiga

Hoy, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue testigo de un enfrentamiento electrizante entre Sevilla y Barcelona, un duelo clave en la lucha por los primeros lugares de LaLiga española. Desde el inicio, los andaluces demostraron un alto nivel de intensidad y concentración, imponiendo su ritmo de juego y buscando aprovechar cualquier descuido del conjunto catalán. La afición local vivió momentos de euforia que marcaron el tono de un partido que prometía emociones fuertes.
El primer tiempo fue claramente favorable para los locales. Al minuto 13, Alexis Sánchez abrió el marcador desde el punto penal, tras una falta de Araujo sobre Isaac Romero que fue sancionada con justicia por el árbitro. Más adelante, al minuto 36, Romero amplió la ventaja con un contragolpe letal que dejó al Barça prácticamente noqueado. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad, Rashford descontó al 45+7’ tras una asistencia precisa de Pedri, lo que mantuvo la esperanza para los visitantes.
Barcelona pincha en su visita al Sevilla
Durante la segunda mitad, el nivel del partido se mantuvo alto, con ambos equipos generando ocasiones claras que podían cambiar el rumbo del marcador. Sevilla buscaba consolidar su ventaja, mientras que el Barcelona intentaba equilibrar el encuentro con oportunidades de gol. La intensidad se mantuvo durante los 90 minutos, dejando claro que el duelo entre estos históricos clubes no decepcionó a los aficionados presentes en el Sánchez-Pizjuán.
La oportunidad más clara para el Barça llegó al minuto 75, cuando una falta de Januzaj sobre Balde dentro del área fue señalada como penal. Sin embargo, Lewandowski falló desde los 11 pasos, desaprovechando la ocasión de igualar el marcador, las que no haces te las hacen y al minuto 90, el Sevilla sentenció el partido por medio de José Carmona, en un gran contraataque, el lateral definió dentro del área y desató la locura de la afición local, a los andaluces aún les dio tiempo de anotar un gol más al minuto 90+6 por medio de Akor Adams, quien ingresó para los minutos finales.
Finalmente, el Sevilla se impuso 4-1, mientras que el Barcelona pierde el liderato de LaLiga, que ahora recupera el Real Madrid con 21 puntos. Los culés quedan segundos con 19 unidades, sumando una semana complicada tras la derrota en la Champions ante el PSG y el tropiezo ante los andaluces en condición de visita.