 PNC previene delitos en carreteras con operativos sorpresa
Fotos: Previenen delitos en carreteras con operativos sorpresa

PNC contabilizó 306 vehículos identificados, entre automóviles y motocicletas, de los que al menos 50 fueron multados.

Los operativos de la PNC se desarrollaron en al menos tres carreteras del país., PNC de Guatemala.
Los operativos de la PNC se desarrollaron en al menos tres carreteras del país. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este domingo 5 de octubre de 2025 realizó tres operativos sorpresa en igual número de carreteras con el objetivo de prevenir delitos y accidentes de tránsito. Las fuerzas de seguridad se ubicaron en la ruta de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez para desarrollar uno de los procedimientos.

En ese lugar, los uniformados identificaron a unas 65 personas, quienes viajaban en un total de 35 vehículos y 28 motocicletas. En ese sector, los automotores fueron revisados y la PNC consignó que fueron emitidas alrededor de 50 multas de tránsito por diversas infracciones.

Mientras tanto, agentes de la comisaría 41 de la PNC e integrantes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) ejecutaron otras acciones de prevención en puntos estratégicos del departamento de Quetzaltenango. Según la PNC, estas acciones permitieron la identificación de 278 personas; además, hicieron revisiones en 180 vehículos de dos y cuatro ruedas.

Otro grupo de policías instaló un puesto de registro en la Ruta Nacional 10 e ingreso a la Antigua Guatemala. En ese lugar, los uniformados revisaron 29 motocicletas, 19 vehículos e identificaron a 47 personas, precisaron fuentes policiales.

Otras acciones de la PNC

Las autoridades no descartaron más acciones de prevención en diferentes rutas del país durante la semana. Cabe destacar que el pasado sábado 4 de octubre también desarrollaron otras acciones en el bulevar Vista Hermosa zona 15.

En esas acciones, los uniformados confirmaron la captura de un hombre con órdenes pendientes de captura. Las acciones del sábado estuvieron enfocadas en choferes de taxis pirata o vehículos de transporte no autorizados, incluyendo carros y motocicletas.

