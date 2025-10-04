Plaza La Noria aclara incidente ocurrido el pasado viernes

Plaza La Noria emitió un comunicado la noche de este sábado 4 de octubre de 2025 en el que se dirige a la opinión pública, con respecto a un video que circula en redes sociales sobre un incidente ocurrido en la 12 calle. "Mediante la revisión de videos de vigilancia, así como de pruebas de las autoridades competentes, se demuestra que el vehículo implicado en el incidente no ingresó ni egresó en ningún momento de nuestras instalaciones ni comercios", afirmaron.
Según los reportes, el vehículo señalado salió de otra ubicación y circuló sobre la vía pública en el momento del acto ilícito. Este suceso es totalmente ajeno a la operación de Plaza La Noria", aclararon.
"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de mantener un ambiente seguro para todos nuestros visitantes, arrendatarios y vecinos", indicaron.
La misiva explica que como administración "Hemos puesto a disposición de las autoridades los registros de video y tomado las acciones legales necesarias para cooperar en la aclaración de los hechos".
Nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad de toda nuestra comunidad", reiteró Plaza La Noria.
