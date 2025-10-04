 Plaza La Noria aclara incidente ocurrido el pasado viernes
Nacionales

Plaza La Noria aclara incidente ocurrido el pasado viernes

La administración de Plaza La Noria reafirmó su compromiso "inquebrantable de mantener un ambiente seguro".

Compartir:
Al momento del ataque armado, varios vecinos corrieron por temor., Captura de pantalla.
Al momento del ataque armado, varios vecinos corrieron por temor. / FOTO: Captura de pantalla.

Plaza La Noria emitió un comunicado la noche de este sábado 4 de octubre de 2025 en el que se dirige a la opinión pública, con respecto a un video que circula en redes sociales sobre un incidente ocurrido en la 12 calle. "Mediante la revisión de videos de vigilancia, así como de pruebas de las autoridades competentes, se demuestra que el vehículo implicado en el incidente no ingresó ni egresó en ningún momento de nuestras instalaciones ni comercios", afirmaron.

Según los reportes, el vehículo señalado salió de otra ubicación y circuló sobre la vía pública en el momento del acto ilícito. Este suceso es totalmente ajeno a la operación de Plaza La Noria", aclararon.

"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de mantener un ambiente seguro para todos nuestros visitantes, arrendatarios y vecinos", indicaron.

La misiva explica que como administración "Hemos puesto a disposición de las autoridades los registros de video y tomado las acciones legales necesarias para cooperar en la aclaración de los hechos".

Nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad de toda nuestra comunidad", reiteró Plaza La Noria.

Con relación a esta nota consulte: Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14

Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14

Video muestra como transeúntes corren alarmados por las detonaciones de arma de fuego en este exclusivo sector de la capital.

En Portada

Fotos: Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturadot
Nacionales

Fotos: Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturado

06:04 PM, Oct 04
Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillot
Deportes

Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillo

07:02 PM, Oct 04
Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentirt
Internacionales

Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentir

04:25 PM, Oct 04
Chucho López vuelve a la Selección de Guatemalat
Deportes

Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala

02:28 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalMundial 2026Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos