Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14

La tranquilidad de los vecinos de la zona 14 se vio interrumpida por una balacera que quedó registrada en un video y que habría ocurrido la noche del pasado viernes. Este sábado 4 de octubre de 2025, salieron a la luz las imágenes que dan seguimiento al vehículo en el que se transportaban los agresores.
El tiroteo no causó personas heridas, pero si crisis de nervios en varios peatones que permanecían frente al complejo comercial. Además, vecinos de este sector de la capital confirmaron que como consecuencia del ataque armado, un local del centro comercial sufrió perforaciones de bala y daños en el interior.
La plaza comercial se ubica en la 10ª. avenida y 12 calle de la zona 14 y antes de ser blanco del ataque armado, el carro donde se transportaban los agresores dio varias vueltas al inmueble. Según el seguimiento compartido, el carro se dio a la fuga por la 16 calle y 5a. avenida, dando un giro por un redondel.
Posteriormente, el video muestra que el supuesto carro de los agresores ingresa a un edificio de apartamentos ubicado en la 19 calle y 3 avenida de la misma zona. Por ahora las fuerzas de seguridad investigan el incidente para deducir responsabilidades.