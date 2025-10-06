Detenido tras atacar con navaja a dos Policías Municipales

Las fuerzas de seguridad reportaron que este lunes 6 de octubre fue capturado un hombre señalado de cometer un ataque con arma blanca contra dos integrantes de la Policía Municipal (PM) que resguardaban el ingreso del Transmetro en la 19 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil, el sospechoso de 28 años de edad supuestamente buscaba ingresar a una unidad del referido transporte; sin embargo, presuntamente se encontraba bajo efectos de licor, por lo que el personal intentó evitarlo.
Esa negativa para poder avanzar y abordar el Transmetro generó que el sindicado se enfureciera y sacara una navaja con la cual atacó a los dos elementos de la comuna capitalina.
Tras recibir la alerta con respecto a lo ocurrido, los policías de la Comisaría 14 de la PNC se trasladaron de inmediato al lugar, donde sorprendieron al presunto agresor que portaba el arma mencionada. En ese sentido, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de un juzgado para que resuelva su situación legal.
Mientras tanto, los integrantes de la PM fueron trasladados a un centro asistencial para su evaluación e iniciar el tratamiento correspondiente.