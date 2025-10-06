Los conductores de los buses Express Mixco llevan a cabo este lunes una manifestación para exigirles a las autoridades la asignación de fondos para el subsidio correspondiente que permite respaldar el traslado sin costo de los adultos mayores. Las unidades de transporte fueron movilizadas en una caravana en áreas de Mixco y la Ciudad de Guatemala.
Nacionales
Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta
Los transportistas solicitan a las autoridades mayor seguridad y la asignación de un subsidio para el traslado de adultos mayores.
- por Nancy Alvarez
- 11:41, Oct 06 2025
-
