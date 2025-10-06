 Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta
Nacionales

Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta

Los transportistas solicitan a las autoridades mayor seguridad y la asignación de un subsidio para el traslado de adultos mayores.

Algunas de las unidades que participaron en la caravana permanecen en el Km. 15 de la calzada Roosevelt., PMT de Mixco
Algunas de las unidades que participaron en la caravana permanecen en el Km. 15 de la calzada Roosevelt. / FOTO: PMT de Mixco

Los conductores de los buses Express Mixco llevan a cabo este lunes una manifestación para exigirles a las autoridades la asignación de fondos para el subsidio correspondiente que permite respaldar el traslado sin costo de los adultos mayores. Las unidades de transporte fueron movilizadas en una caravana en áreas de Mixco y la Ciudad de Guatemala.

