 Ministro de Gobernación asegura que no permitirá bloqueos
Nacionales

Ministro de Gobernación asegura que no permitirá bloqueos

El ministro de Gobernación se pronunció ante posibles manifestaciones de expatrulleros este miércoles.

El grupo de expatrulleros mantiene un plantón frente al Congreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
El grupo de expatrulleros mantiene un plantón frente al Congreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

A través de una imagen divulgada en redes sociales, exmilitares y ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) anunciaron que realizarán bloqueos en carreteras en el país, debido a la falta de voluntad política del Congreso de la República para aprobar la ampliación del Decreto 51-2022.

"No quieren legislar y aprobar la reforma de ampliación, al decreto 51-2022, ley temporal de desarrollo integral, que nos beneficia a los exmilitares de tropa del ejército nacional de Guatemala, periodo 1960 a 1996, ya que en repetidas oportunidades han presentado nuestra petición, al pleno del congreso de la república de Guatemala, pero no hemos obteniendo resultados positivos.", indica una carta al Ministerio de Gobernación. 

Por lo que los ex militares anunciaron que cerrarán las principales carreteras del país, este martes 7 de octubre, a partir de las 6:00 horas hasta que les den solución a las peticiones.

El ministro de Gobernación Francisco Jiménez, ante las posibles manifestaciones por parte de los exmilitares, indicó que su derecho a la manifestación pacífica está garantizado, pero también lo está el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción.

"¡NO SE PERMITIRÁN BLOQUEOS!", agregó el ministro de Gobernación a través de una publicación en X. 

Gobierno oficializa veto al decreto 7-2025, Ley de Codedes

El presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, consideró que existen “vicios constitucionales” en esta normativa aprobada por el Congreso.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

