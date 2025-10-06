 Motorista intenta cruzar un río crecido y sufre caída
Nacionales

VIDEO| Motorista intenta cruzar un río crecido y sufre aparatosa caída

La corriente desestabilizó al motorista y provocó una brutal caída que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Compartir:
Motorista arriesga su vida. , Captura de pantalla video X.
Motorista arriesga su vida. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios al mostrar la imprudencia de un motorista que trató de cruzar un río crecido en el caserío Vega Grande, en Cubulco, Baja Verapaz.

Las imágenes muestran el momento en que el hombre, pese a la fuerza del caudal, se aventura a pasar sobre su motocicleta. Sin embargo, la corriente lo desestabiliza y provoca una brutal caída que pudo haber tenido consecuencias fatales. El motorista, tras varios segundos de tensión, logra salir del agua por sus propios medios, mientras la motocicleta queda arrastrada por la corriente.

El incidente, difundido rápidamente en plataformas digitales, refleja los riesgos que enfrentan los residentes de comunidades rurales en temporada de lluvias, donde el incremento de los ríos obliga a muchas personas a exponer su vida al intentar cruzarlos. Afortunadamente, en este caso el percance no pasó a mayores, pero sí encendió las alertas entre pobladores y autoridades.

Tras la difusión del video, autoridades locales hicieron un llamado a extremar precauciones, recordando que durante el invierno los afluentes aumentan su caudal de forma repentina, lo que convierte en zonas de riesgo incluso a los pasos habituales.

El Insivumeh monitorea la crecida de ríos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió que con el incremento de las lluvias, la crecida de ríos es uno de los principales peligros para la población. De acuerdo con sus reportes, en lo que va de la temporada, 38 personas han perdido la vida al ser arrastradas por corrientes desbordadas en distintos departamentos del país.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) registra más de seis ríos con niveles altos, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos. La entidad mantiene un monitoreo constante de los afluentes y, en coordinación con la Conred, emite alertas para identificar a comunidades vulnerables y activar la respuesta de instituciones públicas y privadas.

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

El deslizamiento de tierra complica la circulación vial en sectores aledaños debido al bloqueo de ambos sentidos en esa ruta.

El caso de Cubulco se suma a la lista de percances que evidencian la vulnerabilidad de la población ante la temporada invernal, en la que el cruce de ríos crecidos puede convertirse en una trampa mortal.

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterradat
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterrada

10:00 AM, Oct 06
Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador t
Deportes

Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador

11:08 AM, Oct 06
Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protestat
Nacionales

Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta

11:41 AM, Oct 06
Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción Messit
Deportes

Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción "Messi"

09:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos