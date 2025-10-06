Motorista intenta cruzar un río crecido y sufre caída

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios al mostrar la imprudencia de un motorista que trató de cruzar un río crecido en el caserío Vega Grande, en Cubulco, Baja Verapaz.
Las imágenes muestran el momento en que el hombre, pese a la fuerza del caudal, se aventura a pasar sobre su motocicleta. Sin embargo, la corriente lo desestabiliza y provoca una brutal caída que pudo haber tenido consecuencias fatales. El motorista, tras varios segundos de tensión, logra salir del agua por sus propios medios, mientras la motocicleta queda arrastrada por la corriente.
El incidente, difundido rápidamente en plataformas digitales, refleja los riesgos que enfrentan los residentes de comunidades rurales en temporada de lluvias, donde el incremento de los ríos obliga a muchas personas a exponer su vida al intentar cruzarlos. Afortunadamente, en este caso el percance no pasó a mayores, pero sí encendió las alertas entre pobladores y autoridades.
Tras la difusión del video, autoridades locales hicieron un llamado a extremar precauciones, recordando que durante el invierno los afluentes aumentan su caudal de forma repentina, lo que convierte en zonas de riesgo incluso a los pasos habituales.
El Insivumeh monitorea la crecida de ríos
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió que con el incremento de las lluvias, la crecida de ríos es uno de los principales peligros para la población. De acuerdo con sus reportes, en lo que va de la temporada, 38 personas han perdido la vida al ser arrastradas por corrientes desbordadas en distintos departamentos del país.
Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) registra más de seis ríos con niveles altos, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos. La entidad mantiene un monitoreo constante de los afluentes y, en coordinación con la Conred, emite alertas para identificar a comunidades vulnerables y activar la respuesta de instituciones públicas y privadas.
El caso de Cubulco se suma a la lista de percances que evidencian la vulnerabilidad de la población ante la temporada invernal, en la que el cruce de ríos crecidos puede convertirse en una trampa mortal.