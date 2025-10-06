 Mujer herida en intento de asalto en zona 8
Nacionales

Mujer herida durante intento de asalto en zona 8

La afectada se conducía en un vehículo cuando ocurrió el hecho de violencia.

Compartir:
.,
. / FOTO:

Una mujer resultó herida en el marco de un intento de asalto que se registró este lunes 6 de octubre en la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.

La víctima se movilizaba a bordo de un vehículo en el momento en el que desconocidos intentaron despojarla de sus pertenencias. Preliminarmente se conoció que los delincuentes dispararon y las balas destruyeron la ventanilla del lado del conductor.

De acuerdo con la información compartida por la institución, derivado en el marco del ataque la automovilista sufrió heridas en la mano izquierda, las cuales fueron causadas por fragmentos de vidrio.

La afectada se movilizó hacia la 7ª avenida y ruta 6 de la zona 4, donde los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La paciente no fue identificada, solo se indicó que tiene aproximadamente 27 años de edad.

Asalto en bus extraurbano 

Un hecho de violencia se registró durante horas de la madrugada de este lunes y cobró la vida de una persona, también dejó a otra herida. El hecho ocurrió en el kilómetro 94 de la ruta que conduce de Taxisco, Santa Rosa, hacia el departamento de Escuintla.

Según la información compartida por los cuerpos de socorro, personas desconocidas tomaron por asalto un bus de transporte colectivo en el lugar conocido como Cuatro Caminos.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que localizaron en el interior del bus a una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Además, le brindaron atención pre-hospitalaria a otra persona herida y la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Por aparte, el personal de socorro atendió en el lugar a varias personas que presentaban crisis nerviosa, aunque no fue necesario su ingreso a un centro asistencial.

En Portada

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillast
Nacionales

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillas

07:58 AM, Oct 06
Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamorat
Farándula

Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamora

06:23 AM, Oct 06
¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?t
Farándula

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?

06:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos