Mujer herida en intento de asalto en zona 8

Una mujer resultó herida en el marco de un intento de asalto que se registró este lunes 6 de octubre en la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.
La víctima se movilizaba a bordo de un vehículo en el momento en el que desconocidos intentaron despojarla de sus pertenencias. Preliminarmente se conoció que los delincuentes dispararon y las balas destruyeron la ventanilla del lado del conductor.
De acuerdo con la información compartida por la institución, derivado en el marco del ataque la automovilista sufrió heridas en la mano izquierda, las cuales fueron causadas por fragmentos de vidrio.
La afectada se movilizó hacia la 7ª avenida y ruta 6 de la zona 4, donde los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La paciente no fue identificada, solo se indicó que tiene aproximadamente 27 años de edad.
Asalto en bus extraurbano
Un hecho de violencia se registró durante horas de la madrugada de este lunes y cobró la vida de una persona, también dejó a otra herida. El hecho ocurrió en el kilómetro 94 de la ruta que conduce de Taxisco, Santa Rosa, hacia el departamento de Escuintla.
Según la información compartida por los cuerpos de socorro, personas desconocidas tomaron por asalto un bus de transporte colectivo en el lugar conocido como Cuatro Caminos.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que localizaron en el interior del bus a una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Además, le brindaron atención pre-hospitalaria a otra persona herida y la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.
Por aparte, el personal de socorro atendió en el lugar a varias personas que presentaban crisis nerviosa, aunque no fue necesario su ingreso a un centro asistencial.