 Cierre temporal en calzada Roosevelt por trabajos
Cierre temporal en calzada Roosevelt: Horarios y vía alterna

La medida se aplicará debido a los trabajos de construcción de un paso a desnivel en el área.

Paso a desnivel calzada Roosevelt, Foto Archivo
Paso a desnivel calzada Roosevelt / FOTO: Foto Archivo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que este martes 7 de octubre se implementará un cierre vehicular temporal en horario nocturno en la calzada Roosevelt, en el tramo con dirección hacia el Trébol, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La medida obedece a los trabajos de construcción del paso a desnivel en esa área. La cartera, a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS), explicó que se iniciará la colocación de vigas del puente 4, por lo que es necesario despejar la ruta.

Para esta suspensión del paso vehicular en el sector se manejarán los siguientes horarios:

Inicio de cierre:

  • Martes 7 de octubre - 20:00 horas.

Fin del cierre y reapertura del área:

  • Miércoles 8 de octubre - 05:00 horas.

Ruta alterna

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, explicó que mientras dure el cierre en la calzada Roosevelt se podrá seguir transitando por una ruta alterna.

"El tránsito será desviado por el carril auxiliar que conduce al ingreso del Hospital Roosevelt", indicó.

Además, les recomendó a los usuarios conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes de la PMT.

"Sea empático con quienes compartimos la vía pública y respete los espacios peatonales", puntualizó.

Mejoras en la vía pública

Las autoridades han reiterado que estas labores forman parte de las acciones enfocadas en la modernización vial que busca mejorar la movilidad en puntos estratégicos. Además, minimizar los inconvenientes y continuar impulsando obras que mejoren la infraestructura del país.

Con respecto a la obra en la Roosevelt, la instalación de las vigas es una fase primordial, la cual permitirá optimizar el tránsito vehicular en uno de los accesos más congestionados hacia el Trébol y el centro de la ciudad.

De igual forma, recordaron que este tipo de intervenciones requieren cierres temporales para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores en el área. E hicieron un llamado a los automovilistas a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del CIV y la PMT.

¿Para cuándo estará terminado el paso a desnivel en calzada Roosevelt?

El Ministerio de Comunicaciones brindó detalles de la obra que lleva varios meses paralizada y detalló avances.

