 Construcción de desnivel con avances en calzada Roosevelt
Nacionales

Construcción de paso a desnivel en calzada Roosevelt presenta avances

Luego de una jornada laboral nocturna, el paso a desnivel en construcción sobre la calzada Roosevelt y 9ª. avenida presenta estos avances.

Las autoridades informaron que durante la noche y madrugada trabajaron en la instalación de vigas. / FOTO: Álex Meoño.

Durante la noche y madrugada de este domingo 5 de octubre de 2025 hubo un cierre en la calzada Roosevelt para dar prioridad a los trabajos de construcción del paso a desnivel que se ubicará sobre la 9a. avenida. Tras un recorrido por el lugar, se pudo constatar que en el área fueron instaladas más vigas para sostener la carpeta de asfalto o concreto que las autoridades pretenden instalar.

En sus redes sociales, el Fondo Social (FSS) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó un avance en la colocación de vigas en el paso a desnivel de la Roosevelt. En ese sentido, el FSS manifestó que continúa con los trabajos de edificación, considerando que esta es "una obra clave para mejorar la movilidad en la ciudad capital".

Según el FSS CIV, el coordinador ejecutivo de esa entidad, Luis Mencos, supervisó personalmente las labores, garantizando que cada fase del proyecto se ejecute con calidad y eficiencia. "Con estas acciones, el FSS reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que mejoran la conectividad y la calidad de vida de los guatemaltecos", indicó la dependencia.

Nueva conexión en la calzada Roosevelt

Según el proyecto de construcción, esta obra facilitará la conexión de los vecinos que viven en sectores como Mixco y las zonas 3, 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala. Se espera que la obra conste de una longitud de unos 402 metros.

La obra también espera beneficiar el trayecto entre estas arterias, que según cifras oficiales podría llegar a ser de 500 mil vehículos diariamente. Cabe destacar que esta obra presenta retrasos en su construcción desde hace varios meses, por problemas con la empresa constructora.

En cuanto al historial de la obra, los trabajos se retomaron el 29 de mayo de este año, con los trabajos de fundición de columnas y vigas en la nueva arteria vial.

En esa fecha, las autoridades justificaron que estas estructuras son fundamentales, porque sostendrán las losas que formarán el nuevo paso a desnivel para agilizar el tránsito vehicular y peatonal en uno de los puntos con mayor circulación en el área urbana.

Imágenes de la calzada Roosevelt captada por el fotoperiodista Álex Meoño.

