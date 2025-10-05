 Accidente deja un fallecido y 9 heridos en ruta al Atlántico
Múltiple colisión deja un fallecido y 8 heridos en ruta al Atlántico

Un tráiler que transportaba vehículos chocó contra varios automotores en el kilómetro 144 de la ruta al Atlántico; el saldo es de un fallecido y 8 heridos.

El accidente ocurrió en un sector de Río Hondo, Zacapa., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en un sector de Río Hondo, Zacapa. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales fueron convocados al sector de Las Pozas, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, para atender una múltiple colisión que ocurrió sobre el kilómetro 144 de la carretera al Atlántico. En el lugar, un vehículo del transporte pesado, llamado comúnmente como "Tacuazina", porque transporta vehículos, se accidentó junto a otros vehículos en la carretera.

Como resultado, los rescatistas reportaron un fallecido y la asistencia médica a por lo menos ocho personas que resultaron con heridas. Los paramédicos atendieron a los afectados a bordo de tres ambulancias identificadas con los números AD-124, RD-35 y A-07.

Tras dar asistencia prehospitalaria a los afectados, los uniformados trasladaron a varios de ellos hacia la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. Los rescatistas lamentaron que uno de los afectados haya fallecido al arribar al centro asistencial.

Los paramédicos reportaron que, al conocer del fallecimiento de la víctima, dieron aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de ley. Según la versión de algunos curiosos, dentro de los pacientes afectados hay ciudadanos de Honduras, pero ese extremo no ha sido confirmado.

Según las imágenes compartidas desde el lugar de los hechos, el tránsito por ese tramo de la carretera quedó bloqueado. Las autoridades gestionan el apoyo de grúas para retirar los carros que chocaron.

