PNC reporta captura de 5 personas señaladas por extorsión

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que durante la jornada de este sábado 4 de octubre de 2025 lograron ejecutar la captura de cinco personas señaladas de extorsión, en cinco lugares distintos del país. La primera detención se ejecutó por medio de patrullajes de seguridad ciudadana en la 15 calle y 4 avenida, zona 10 capitalina.
En ese lugar, agentes de la comisaría 13 detuvieron a un hombre de 23 años, requerido por un juzgado de la capital por el delito de extorsión. El apresado era buscado desde el 28 de agosto de 2025, fecha en que las autoridades de justicia solicitaron su aprehensión.
Mientras tanto, agentes de la comisaría 14 que realizaban otro operativo en la 13 avenida y 29 calle, de la colonia Santa Rosa 2, zona 12 capitalina, confirmaron la detención de un hombre acusado de extorsión. En este procedimiento, los uniformados consignaron que atraparon a un hombre en la
Posteriormente, efectivos de la comisaría 14 capturaron a un sujeto de 20 años, requerido por un juzgado de Chiquimula, por extorsión. Lo mismo ocurrió en la 15 avenida y 10ª. calle de la zona 1, donde capturaron a un individuo de 42 años, también por extorsión.
Hombre y mujer también eran buscados por extorsión
En un operativo que se efectuó en la 12 avenida final, colonia Atlántida, zona 18, policías que estaban de turno detuvieron a una mujer de 25 años. Según el parte policial, a la fémina se le acusa de extorsión y un juzgado de la Ciudad de Guatemala había ordenado su aprehensión desde el 22 de agosto del 2025.
Finalmente, los uniformados ubicaron a un hombre, de 37 años, que se escondía en un sector de Villa Nueva, por tener señalamientos del delito de extorsión. La PNC describió que un juzgado de Sacatepéquez giró la solicitud de detención desde febrero del 2025.