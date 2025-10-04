 Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde
Nacionales

Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

El meteorólogo, César George, consideró que las altas temperaturas e ingreso de humedad causan precipitaciones fuertes y focalizadas.

Compartir:
-
Las autoridades instaron a que los guatemaltecos tomen las medidas de precaución necesarias ante las lluvias previstas para este sábado 4 de octubre de 2025. / FOTO: ArchivoEU/Álex Meoño.

En su pronóstico para este sábado 4 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que durante la mañana se experimentará un ambiente cálido y mayormente soleado, con nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales. En ese sentido, el experto del Insivumeh, César George, consideró que las altas temperaturas y la entrada de humedad, provocan lluvias fuertes focalizadas y en poco tiempo, lo que genera inundaciones.

El meteorólogo agregó que en el departamento de Retalhuleu, se han tenido precipitaciones de más de 1000 milímetros, lo que equivale al 25% de las lluvias que tendrían que caer durante el presente mes. En un comunicado, el ente de pronósticos añadió que la humedad y el calentamiento diurno promoverán los nublados con lluvia, acompañados de actividad eléctrica que pueden arrancar en la tarde y prolongarse hasta altas horas de la noche.

Asimismo, la entidad señaló que las precipitaciones pueden registrarse, principalmente, en las regiones de sur a centro del país. La entidad evidenció que los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones de Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central.

El Insivumeh no descartó lluvias en el resto del territorio nacional, mientras que solicitó tomar las precauciones necesarias porque podrían presentarse descensos de lahares en la cadena volcánica. Asimismo, pueden ocurrir crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial de país.

Recomendaciones de Conred

En sus redes sociales, Conred recomendó que durante las tormentas eléctricas "no solo debemos protegernos nosotros, también es importante asegurar los objetos en exteriores".

"Guarda o asegura bien los objetos ligeros como macetas, sillas de jardín y sombrillas que puedan salir volando con el viento o ser arrastrados por la lluvia", indicó Conred.

CACIF pide a Arévalo vetar decreto de reformas a Ley de Protección del Medio Ambiente

El CACIF detalló que la reforma aprobada por el Congreso introduce exclusiones a sectores con capacidad de generar impactos ambientales.

Con información del periodista Ángel Oliva

En Portada

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025t
Nacionales

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025

09:10 AM, Oct 04
Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tardet
Nacionales

Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

10:06 AM, Oct 04
Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidiot
Farándula

Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidio

08:47 AM, Oct 04
VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyolt
Deportes

VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyol

12:26 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos