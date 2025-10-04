Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

En su pronóstico para este sábado 4 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que durante la mañana se experimentará un ambiente cálido y mayormente soleado, con nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales. En ese sentido, el experto del Insivumeh, César George, consideró que las altas temperaturas y la entrada de humedad, provocan lluvias fuertes focalizadas y en poco tiempo, lo que genera inundaciones.
El meteorólogo agregó que en el departamento de Retalhuleu, se han tenido precipitaciones de más de 1000 milímetros, lo que equivale al 25% de las lluvias que tendrían que caer durante el presente mes. En un comunicado, el ente de pronósticos añadió que la humedad y el calentamiento diurno promoverán los nublados con lluvia, acompañados de actividad eléctrica que pueden arrancar en la tarde y prolongarse hasta altas horas de la noche.
Asimismo, la entidad señaló que las precipitaciones pueden registrarse, principalmente, en las regiones de sur a centro del país. La entidad evidenció que los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones de Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central.
El Insivumeh no descartó lluvias en el resto del territorio nacional, mientras que solicitó tomar las precauciones necesarias porque podrían presentarse descensos de lahares en la cadena volcánica. Asimismo, pueden ocurrir crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial de país.
Recomendaciones de Conred
En sus redes sociales, Conred recomendó que durante las tormentas eléctricas "no solo debemos protegernos nosotros, también es importante asegurar los objetos en exteriores".
"Guarda o asegura bien los objetos ligeros como macetas, sillas de jardín y sombrillas que puedan salir volando con el viento o ser arrastrados por la lluvia", indicó Conred.
Con información del periodista Ángel Oliva