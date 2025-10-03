 CACIF pide a Arévalo vetar decreto de reformas a Ley de Protección del Medio Ambiente
Nacionales

CACIF pide a Arévalo vetar decreto de reformas a Ley de Protección del Medio Ambiente

El CACIF detalló que la reforma aprobada por el Congreso introduce exclusiones a sectores con capacidad de generar impactos ambientales.

Compartir:
El Decreto 9-2025, reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente fue aprobado en el Congreso., Foto Archivo
El Decreto 9-2025, reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente fue aprobado en el Congreso. / FOTO: Foto Archivo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)  expresó su preocupación por los efectos del Decreto 09-2025, recientemente aprobado por el Congreso de la República, el cual reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

El sector privado organizado indicó que la reforma introduce exclusiones a sectores con capacidad de generar impactos ambientales, lo que debilita el sistema de gestión ambiental, contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y crea vacíos de control que pueden derivar en un retroceso para la sostenibilidad y la certeza jurídica.

"Las empresas formales continúan sujetas a obligaciones y controles. No obstante, la reforma genera un trato desigual, al dejar fuera de fiscalización a ciertos actores, distorsionando la competencia y promoviendo la informalidad", indicó el CACIF. 

El CACIF agregó que estas excepciones generan un marco de incertidumbre regulatoria que puede afectar la inversión, disminuir la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales y proyectar un retroceso en materia de desempeño ambiental a nivel país.

El sector privado organizado solicitó al Presidente, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 09-2025 para resguardar el marco jurídico ambiental, evitar retrocesos institucionales y asegurar reglas claras y justas para todos los sectores.

El Pleno del Congreso de la República aprobó el martes 30 de septiembre el Decreto 9-2025, la que exonera a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió su preocupación ante dichas reformas que promueve la impunidad ambiental.

El Ministerio de Ambiente a través de un comunicado manifestó que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, promueve la impunidad ambiental, otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico, y promueve el incumplimiento de la legislación.

Arévalo veta el Decreto 7-2025 por advertir “vicios de inconstitucionalidad”

El Gobierno reconoció la necesidad de ejecutar obra pública y aseguró que busca acuerdos con el Congreso para impulsar el desarrollo local.

En Portada

Arévalo veta el Decreto 7-2025 por advertir vicios de inconstitucionalidadt
Nacionales

Arévalo veta el Decreto 7-2025 por advertir "vicios de inconstitucionalidad"

04:04 PM, Oct 03
Tránsito lento por trabajos de recapeo en puente San Cristóbalt
Nacionales

Tránsito lento por trabajos de recapeo en puente San Cristóbal

03:11 PM, Oct 03
Xelajú conoce fechas y horarios para semifinal ante Real Españat
Deportes

Xelajú conoce fechas y horarios para semifinal ante Real España

01:25 PM, Oct 03
Israel intercepta el último barco de Flotilla Sumud que navegaba hacia Gazat
Internacionales

Israel intercepta el último barco de Flotilla Sumud que navegaba hacia Gaza

03:30 PM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026JusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos