 Exmilitares bloquean carreteras en varios puntos
Nacionales

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntos

El sector empresarial pidió a las autoridades evitar este tipo de medidas que afectan a la ciudadanía.

-
Una manifestación de exmilitares y expatrulleros en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU

Grupos de exmilitares de tropa y expatrulleros de autodefensa civil mantienen este martes 7 de octubre una jornada de manifestaciones, en el marco de la cual han bloqueado las carreteras en diferentes puntos del país.

Los manifestantes exigen la aprobación de una reforma de ampliación al decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que estaría beneficiando a estas personas porque les permitiría acceder a beneficios económicos.

En las últimas horas se anunciaron estas protestas, pues los excombatientes señalan que debieron actuar de esta manera al considerar que de parte del Congreso de la República no ha habido respuestas positivas para entrar a conocer y eventualmente aprobar la referida modificación.

"Como referencias de los señores diputados señalamos las siguientes actitudes negativas: falta de quorum, ausencia de diputados, abandono del hemiciclo. De igual manera, han demostrado poca voluntad política, al no querer elevar al rango de ley las iniciativas que se encuentran sin resolver en las diferentes comisiones de trabajo que beneficiará a los expatrulleros de autodefensa civil que fueron obligados a prestar servicios de seguridad la nación a consecuencia de la guerra interna que se vivía en el país", expresaron en una carta que circula en redes sociales.

Veteranos militares piden a la CC resolver acción contra el decreto 51-2022

Un representante de los militares retirados señaló que la aprobación de la ley “es un grave precedente” y un “retroceso” para el país.

Puntos con bloqueos

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que, hasta las 08:30 horas, se mantenían seis puntos bloqueados, siendo estos:

Ruta CA-9 Norte

  • Km. 53 Sanarate, El Progreso.

Ruta CA-2 Occidente

  • Km. 92 Circunvalación de Santa Lucía Cotzumalguapa.
  • Km. 149.5 San Antonio, Suchitepéquez.
  • Km. 247 Crucero de la Virgen, San Marcos.

Ruta CA-14

  • Km. 180.5 Cruce a San Julián, Tactic, Alta Verapaz.

Ruta CA-10

  • Km. 173 cruce a San Esteban, Chiquimula.

Además, en el perímetro del Congreso de la República, en la zona 1 capitalina, se mantiene otro grupo de manifestantes, por lo que suman siete los puntos cerrados.

Sector empresarial se pronuncia

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que señaló que bloquear carreteras son acciones penales, ilegales y violatorias de derechos constitucionales, por lo que pidió que cese este tipo de medidas.

"Es inaceptable que, por cualquier motivo, grupos de personas actuando al margen de la ley bloqueen carreteras y puntos estratégicos del país, perjudicando directamente a la población en general, limitando sus derechos ciudadanos a desplazarse por el territorio nacional y ejercer sus actividades económicas y cotidianas", señaló.

A su vez, exigió a las autoridades responsables del orden público que actúen inmediatamente y no permitan los cierres de carreteras, preservando así los derechos de los ciudadanos.

* Con información de Karla Marroquín y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
