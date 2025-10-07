Gobernación instruye a PNC liberar puntos bloqueados

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer que giró instrucciones a las fuerzas de seguridad para que los puntos bloqueados por exmilitares y expatrulleros de autodefensa civil sean liberados para garantizar el derecho de libre locomoción de la ciudadanía.
Desde tempranas horas, los referidos grupos se instalaron en distintas rutas y cerraron el paso vehicular, afectando a cientos de personas y generando largas filas de congestionamiento en los alrededores de los puntos cerrados.
En ese contexto, por medio de sus redes sociales, el funcionario indicó que "el derecho a manifestar NO incluye bloquear". Además, recordó que el país se encuentra en "alerta anaranjada" por condiciones climáticas, lo que requiere que no se tenga ningún tipo de obstáculo.
"Y no se permitirá que se obstaculice el paso de cuerpos de socorro, unidades de apoyo y menos el derecho a la libre locomoción", enfatizó.
En ese contexto, agregó que ha girado instrucciones claras y precisas a la Policía Nacional Civil (PNC) para liberar a la brevedad los puntos bloqueados.