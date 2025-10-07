 Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE
Nacionales

Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

El personal fiscal mantiene presencia en la sede central y archivo del órgano electoral.

Compartir:
El traslado obedece a la aparición de un hongo, comunicó el TSE., Archivo.
El traslado obedece a la aparición de un hongo, comunicó el TSE. / FOTO: Archivo.

Desde tempranas horas de este martes, 7 de octubre, los equipos del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes a la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el archivo de esa entidad, ubicados en la Ciudad de Guatemala.

Hasta el momento no se tienen detalles acerca de la diligencia que están realizando los fiscales en las referidas oficinas del órgano electoral.

Esta no es la primera vez que el personal del ente investigador lleva a cabo diligencias en espacios asignados al tribunal. Desde el 2023, cuando se llevaron a cabo las Elecciones Generales en las que fue electo el presidente Bernardo Arévalo, han sido diferentes ocasiones donde se presentan para cumplir ciertos procesos.

La acción más reciente se dio el pasado 17 de septiembre, cuando los fiscales llevaron a cabo una diligencia en la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Según se conoció, el ingreso de los delegados del ente investigador se dio aproximadamente al mediodía y su trabajo se extendió por casi tres horas.

"Momentos difíciles" en el TSE

El pasado 17 de junio, el MP desarrolló un nuevo operativo en el TSE y en inmuebles ubicados en la capital. en el marco del mismo se confirmó la captura de Angelita Carolina Martínez Rodas, sindicada del delito de abuso de autoridad en forma continuada, quien es trabajadora del órgano electoral.

La funcionaria electoral fue trasladada a Tribunales, a donde acudió la presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, quien verificó la situación de Martínez y se mantuvo a su lado mientras esperaba para ser presentada ante la justicia.

"Como TSE, estamos pasando los momentos difíciles, pero todo termina y, en el nombre de Dios, esto también está terminando. Nosotros nos vamos muy pronto, en marzo de 2026, quedan apenas 39 semanas", dijo la magistrada ante los medios de comunicación.

"Y, así, va a haber cambios en algunas otras instituciones y nosotros sabemos que esto solo será historia. Un pedacito de toda la historia que tenemos desde los 200 años de vida de este hermoso país. Ojalá las generaciones lo lean para que digamos 'no queremos repetirla, sino cambiarla'", añadió.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntos

08:13 AM, Oct 07
Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemalat
Deportes

Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemala

07:29 AM, Oct 07
Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSEt
Nacionales

Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

08:15 AM, Oct 07
Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticost
Internacionales

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

07:38 AM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos