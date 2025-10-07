Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

Desde tempranas horas de este martes, 7 de octubre, los equipos del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes a la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el archivo de esa entidad, ubicados en la Ciudad de Guatemala.
Hasta el momento no se tienen detalles acerca de la diligencia que están realizando los fiscales en las referidas oficinas del órgano electoral.
Esta no es la primera vez que el personal del ente investigador lleva a cabo diligencias en espacios asignados al tribunal. Desde el 2023, cuando se llevaron a cabo las Elecciones Generales en las que fue electo el presidente Bernardo Arévalo, han sido diferentes ocasiones donde se presentan para cumplir ciertos procesos.
La acción más reciente se dio el pasado 17 de septiembre, cuando los fiscales llevaron a cabo una diligencia en la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Según se conoció, el ingreso de los delegados del ente investigador se dio aproximadamente al mediodía y su trabajo se extendió por casi tres horas.
"Momentos difíciles" en el TSE
El pasado 17 de junio, el MP desarrolló un nuevo operativo en el TSE y en inmuebles ubicados en la capital. en el marco del mismo se confirmó la captura de Angelita Carolina Martínez Rodas, sindicada del delito de abuso de autoridad en forma continuada, quien es trabajadora del órgano electoral.
La funcionaria electoral fue trasladada a Tribunales, a donde acudió la presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, quien verificó la situación de Martínez y se mantuvo a su lado mientras esperaba para ser presentada ante la justicia.
"Como TSE, estamos pasando los momentos difíciles, pero todo termina y, en el nombre de Dios, esto también está terminando. Nosotros nos vamos muy pronto, en marzo de 2026, quedan apenas 39 semanas", dijo la magistrada ante los medios de comunicación.
"Y, así, va a haber cambios en algunas otras instituciones y nosotros sabemos que esto solo será historia. Un pedacito de toda la historia que tenemos desde los 200 años de vida de este hermoso país. Ojalá las generaciones lo lean para que digamos 'no queremos repetirla, sino cambiarla'", añadió.
