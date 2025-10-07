Video de brutal choque en calzada La Paz

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la calzada La Paz quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron de inmediato y corrieron para ayudar a los cuerpos de socorro en las labores de rescate.
El hecho se registró cuando un microbús intentó maniobrar para evitar un percance, pero terminó estrellándose contra un poste. El impacto dejó al conductor atrapado entre los hierros retorcidos del automotor.
Bomberos Departamentales que pasaban por el área fueron los primeros en brindar asistencia, mientras que Bomberos Municipales utilizaron equipo hidráulico para completar la extracción del paciente. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
El accidente también afectó la circulación en ambos sentidos de la calzada La Paz, complicando el paso de los conductores que se dirigían desde el puente Cuatro Caminos hacia el puente Belice, en las zonas 5 y 17 de la capital, señaló Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA).
La Policía Nacional Civil apoyó en la coordinación del tránsito y en las maniobras para retirar tanto el vehículo destruido como el poste dañado, que representa un riesgo para los demás usuarios de la vía.
Las autoridades piden precaución a los automovilistas mientras continúan los trabajos en el sector, que permanece parcialmente restringido.