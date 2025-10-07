 Video de brutal choque en calzada La Paz
Nacionales

Video registra la acción de bomberos y ciudadanos tras brutal choque en calzada La Paz

El hecho se registró cuando un microbús intentó maniobrar para evitar un percance, pero terminó estrellándose contra un poste.

Compartir:
Accidente en la calzada La Paz., Captura de pantalla video X.
Accidente en la calzada La Paz. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la calzada La Paz quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron de inmediato y corrieron para ayudar a los cuerpos de socorro en las labores de rescate.

El hecho se registró cuando un microbús intentó maniobrar para evitar un percance, pero terminó estrellándose contra un poste. El impacto dejó al conductor atrapado entre los hierros retorcidos del automotor.

Bomberos Departamentales que pasaban por el área fueron los primeros en brindar asistencia, mientras que Bomberos Municipales utilizaron equipo hidráulico para completar la extracción del paciente. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El accidente también afectó la circulación en ambos sentidos de la calzada La Paz, complicando el paso de los conductores que se dirigían desde el puente Cuatro Caminos hacia el puente Belice, en las zonas 5 y 17 de la capital, señaló Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA).

La Policía Nacional Civil apoyó en la coordinación del tránsito y en las maniobras para retirar tanto el vehículo destruido como el poste dañado, que representa un riesgo para los demás usuarios de la vía.

Las autoridades piden precaución a los automovilistas mientras continúan los trabajos en el sector, que permanece parcialmente restringido.

En Portada

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntos

08:13 AM, Oct 07
Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemalat
Deportes

Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemala

07:29 AM, Oct 07
Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSEt
Nacionales

Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

08:15 AM, Oct 07
Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticost
Internacionales

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

07:38 AM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos