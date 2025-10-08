 Guatemalteco condenado por doble crimen en EE. UU.
Nacionales

Guatemalteco es declarado culpable por doble crimen en EE. UU.

Ángel Gabriel Cuz Choc fue encontrado culpable del asesinato de su pareja y la hija de ella, por lo que podría enfrentar la pena de muerte.

Ángel Gabriel Cuz Choc fue encontrado culpable del asesinato de su pareja y la hija de ella., .
Ángel Gabriel Cuz Choc fue encontrado culpable del asesinato de su pareja y la hija de ella. / FOTO: .

Medios estadounidenses dieron a conocer este miércoles, 8 de octubre, que el guatemalteco Ángel Gabriel Cuz Choc fue encontrado culpable de un doble crimen cometido en el estado de Florida, Estados Unidos.

El connacional deberá enfrentar a la justicia tras haber sido encontrado culpable de asesinato en primer grado por apuñalar a su novia, Amalia Coc Choc De Pec, y a la hija de ella, Estrella Pec Coc, de cuatro años.

El crimen ocurrió en abril de 2024 en un vecindario de Dover, dentro de una casa rodante donde las víctimas fueron halladas sin vida.

La Fiscalía del Estado señalo que el Alguacil de la zona describió el lugar de los hechos como "una escena extremadamente espantosa", con sangre rodeando a las víctimas después de que fueron apuñaladas varias veces.

Guatemalteco podría enfrentar pena de muerte

La semana pasada, los jurados verificaron la evidencia que presentaron los detectives y escucharon a analistas que vincularon los asesinatos con Cuz Choc. Entre los elementos probatorios están incluidas múltiples armas y un video que lo muestra persiguiendo a su novia horas antes de que la encontraran muerta.

"Me duele el corazón pensar en esta madre y su pequeña hija, cuyas vidas fueron arrebatadas en actos de pura maldad. Asesinó brutalmente a la mujer que consideraba su esposa y a la niña a la que trataba como a una hija. No descansaremos hasta que la familia de las víctimas obtenga la justicia que merecen", declaró la fiscal estatal Suzy López.

En la audiencia, el sindicado fue cuestionado por la fiscalía y aseguró no recordar ciertos episodios, como haber usado el cuchillo que tienen las autoridades como prueba.

Cuz Choc, un ciudadano guatemalteco buscado por dos asesinatos separados en su país de origen antes de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en 2023, ahora enfrenta la pena de muerte por sus crímenes. Un jurado decidirá si recomienda su ejecución o la cadena perpetua.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

