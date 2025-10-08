Sismos - temblores en Guatemala, 8 de octubre 2025

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este miércoles 8 de octubre se han registrado al menos tres sismos en el territorio guatemalteco. En seguimiento a esta situación, las autoridades realizan la verificación respectiva sobre posibles daños.
El primero de los eventos se presentó a las 04:16 horas y tuvo una magnitud de 4.7, con región epicentral en el océano Pacífico, costas de Suchitepéquez. Este fue reportado sensible en áreas del sur y centro del país.
Mientras tanto, a las 04:43 horas hubo un segundo temblor, esta vez de magnitud 4.0. La región epicentral también se dio en el océano Pacífico, a 108 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu. Fue sensible en esa localidad y áreas aledañas, incluidos Suchitepéquez y Quetzaltenango.
En tanto, a las 05:58 horas el territorio guatemalteco fue sacudido nuevamente por un sismo que tuvo magnitud de 5.0 con epicentro en el Pacífico y sensibilidad leve en diferentes localidades.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de eventos para poder verificar posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Reciente actividad sísmica
El Insivumeh informó que anoche se presentó actividad sísmica en la región norte y nororiente del país. Se localizaron siete sismos en este sector con magnitudes que oscilan entre los 2.0 y 2.9.
"Estos sismos han sido registrados por nuestra red de monitoreo. Debido a sus bajas magnitudes, no han sido alertados por la aplicación Insivumeh Alerta de Terremotos", informó.
Recomendaciones por sismo
La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.