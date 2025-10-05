Preven tormentas y lluvias locales severas para el lunes

Para el próximo lunes se espera el paso de la onda del este número 35, un ambiente húmedo e inestable y la probabilidad de tormentas locales severas, con abundante lluvia y viento fuerte, pronosticó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) durante este domingo 5 de octubre de 2025. La entidad añadió que durante el amanecer y mañana, el territorio nacional experimentará nublados o neblina en el Occidente, Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Valles de Oriente.
El Insivumeh agregó que, al llegar a mediodía, podría darse una disminución gradual de la nubosidad y cielo temporalmente despejado. Sin embargo, resaltó que durante la tarde y noche podría haber un "aumento gradual y desarrollo de nubes con lluvias de moderadas a fuertes".
Asimismo, las precipitaciones que se esperan para el horario antes indicado podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.
Para esta jornada, el Insivumeh precisó que los mayores acumulados de lluvia se podrían presentar en los Valles de Oriente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y en el Occidente del país.
Onda del este número 35 ingresará esta noche
El ente de pronósticos añadió que se mantiene vigilante del proceso y avance de la onde del este 35, que ingresará al país en horas de la noche de este domingo. Por lo tanto, el Insivumeh argumentó que se producirán precipitaciones de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica.
Cabe resaltar que para estas condiciones de lluvias, el Insivumeh ha solicitado que los guatemaltecos tomen precauciones necesarias, como el evitar la cercanía con ríos, por posibles inundaciones repentinas. Además, no descartaron el posible descenso de lahares en la cadena volcánica y otros riesgos en la red vial del país.
Para reportar emergencias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) puso a disposición el número de teléfono 119 e hizo un llamado a evitar peligros, recordando que "la prevención es tarea de todos".