 Preven tormentas y lluvias locales severas para el lunes
Nacionales

Insivumeh prevé lluvias locales severas para el lunes

El ente de pronósticos advirtió que se espera que este lunes se experimente el paso de la onda del este número 35.

Compartir:
Las autoridades hicieron un llamado para tomar todas las medidas de prevención por las lluvias., Archivo.
Las autoridades hicieron un llamado para tomar todas las medidas de prevención por las lluvias. / FOTO: Archivo.

Para el próximo lunes se espera el paso de la onda del este número 35, un ambiente húmedo e inestable y la probabilidad de tormentas locales severas, con abundante lluvia y viento fuerte, pronosticó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) durante este domingo 5 de octubre de 2025. La entidad añadió que durante el amanecer y mañana, el territorio nacional experimentará nublados o neblina en el Occidente, Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Valles de Oriente.

El Insivumeh agregó que, al llegar a mediodía, podría darse una disminución gradual de la nubosidad y cielo temporalmente despejado. Sin embargo, resaltó que durante la tarde y noche podría haber un "aumento gradual y desarrollo de nubes con lluvias de moderadas a fuertes".

Asimismo, las precipitaciones que se esperan para el horario antes indicado podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

Para esta jornada, el Insivumeh precisó que los mayores acumulados de lluvia se podrían presentar en los Valles de Oriente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y en el Occidente del país.

En noticias deportivas consulte: Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025

Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025

Los jugadores del “Rojo” se refirieron a la pérdida del invicto, que duró 12 partidos.

Onda del este número 35 ingresará esta noche

El ente de pronósticos añadió que se mantiene vigilante del proceso y avance de la onde del este 35, que ingresará al país en horas de la noche de este domingo. Por lo tanto, el Insivumeh argumentó que se producirán precipitaciones de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica.

Cabe resaltar que para estas condiciones de lluvias, el Insivumeh ha solicitado que los guatemaltecos tomen precauciones necesarias, como el evitar la cercanía con ríos, por posibles inundaciones repentinas. Además, no descartaron el posible descenso de lahares en la cadena volcánica y otros riesgos en la red vial del país.

Para reportar emergencias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) puso a disposición el número de teléfono 119 e hizo un llamado a evitar peligros, recordando que "la prevención es tarea de todos".

En Portada

Construcción de paso a desnivel en calzada Roosevelt presenta avancest
Nacionales

Construcción de paso a desnivel en calzada Roosevelt presenta avances

05:42 PM, Oct 05
Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025t
Deportes

Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025

02:48 PM, Oct 05
Autoridades piden precaución en las carreteras por lluviast
Nacionales

Autoridades piden precaución en las carreteras por lluvias

04:33 PM, Oct 05
Esto es lo que realmente recibe el ganador de La Casa de los Famosost
Farándula

Esto es lo que realmente recibe el ganador de La Casa de los Famosos

08:47 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos