 Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025
Deportes

Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025

Los jugadores del "Rojo" se refirieron a la pérdida del invicto, que duró 12 partidos.

Municipal no pudo mantener su invicto ante Aurora
Municipal no pudo mantener su invicto ante Aurora / FOTO: Alex Meoño

Municipal, que no dio un gran partido ante Aurora, perdió este domingo 5 de octubre su invicto de 12 partidos consecutivos de no perder dentro del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El estadio Guillermo Slowing se convirtió en la tierra prohibida para los dirigidos por el técnico nicaragüense, Mario Acevedo. Municipal llegó con 12 partidos consecutivos en los cuales no era derrotado. Sumó siete triunfos y cinco empates en este ciclo.

Pero fue la fecha 13 del Apertura 2025 la cual le trajo la mala suerte al "Escarlata", que era el último invicto del campeonato. Simplemente, los dirigidos por Acevedo no pudieron definir el juego ante Aurora, donde el árbitro Walter López no les marcó un penalti por jalón de camisola sobre José Carlos Martínez.

Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025

Los “Aurinegros” festejan y confirman el gran momento al derrotar a los “Rojos” 1-0 con gol de José Vivas.

Antes del duelo ante Aurora, Municipal triunfó ante Aurora 2-1 por la fecha 2 (primera vuelta), Cobán Imperial por 0-1 en la jornada 3, Malacateco 2-3 en la fecha 5, Deportivo Mixco por 3-1 en la jornada 8, Guastatoya 0-3 en fecha 9, Marquense 3-0 jornada 11 y Deportivo Achuapa por 3-0 en fecha 12.

Asimismo, sumó cinco empates: Ante Achuapa (2-2), Comunicaciones (1-1), Xelajú (1-1), Mictlán (0-0) y Antigua (1-1).

Y en la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 cayó por primera vez ante Aurora F. C. 1-0 en el estadio Guillermo Slowing con gol de José Vivas marcado al minuto 68.

A pesar de la derrota, Municipal cerrará la fecha 13 como líder del Apertura 2025, pero igualado con Mixco en puntos y con un partido menos para los mixqueños, por lo que el liderato rojo está en peligro.

Conoce a José Vivas, el jugador que le quitó el invicto a Municipal

José Vivas de 25 años le dedicó el gol a su hijo, su gran inspiración.

Declaran sus jugadores

Cristian Hernández, jugador de Municipal, brindó declaraciones al final del partido, donde se refirió a la pérdida del invicto. En esa línea dijo: "Si bien, veníamos con ese invicto, nosotros íbamos partido a partido tratando de no darle mucha bola a eso. Obviamente sacando los resultados seguíamos esa línea del invicto, y nada, hay que volver a la victoria rápidamente".

Por su parte, Cristian Jiménez señaló: "Al final era importante mantener ese invicto, y el día de hoy se pierde, y da tristeza porque quiera o no, nosotros veníamos pensando en mantenerlo, pero ya está, hay que darle vuelta a la página".     

