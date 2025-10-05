Declaraciones: José Vivas le quitó el invicto a Municipal

Nacido en Tumaco, Colombia, un 5 de septiembre del año 2000, hoy a sus 25 años de edad, el futbolista José Vivas vivió un momento especial dentro del futbol guatemalteco al convertir un gol que le quita el invicto de 12 partidos consecutivos de que Municipal no perdía dentro de este Apertura 2025.
Deportivo Pasto de Colombia, Deportivo Suchitepéquez y Aurora F. C. en Guatemala es el pequeño recorrido de este talento sudamericano que hoy le hizo la vida de cuadro al "Mimado de la Afición".
Era el minuto 68 del partido entre Aurora y Municipal, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y tras un tiro de esquina y un cabezazo de Alejandro Galindo, el balón le llegó al colombiano José Vivas para marcar el 1-0, que al final fue el gol que le terminó dando el triunfo al cuadro que dirige el técnico costarricense Saúl Philip.
Al finalizar el partido, el autor del gol más significativo de la fecha 13 declaró lo siguiente: "Sabíamos que no era un rival fácil. El grupo venía preparado mentalmente para este partido. Hicimos las cosas de la mejor mantera".
José Vivas añadió: "De visita, de local, hemos sido pacientes y tratamos de dominar el balón y gracias a Dios se nos dio el resultado".
Respecto a quién iba dedicado el gol, el centrocampista colombiano dijo que para su hijo: "Se lo dedico a mi hijo. Siempre todos los goles que hago se los dedico a mi hijo".
Por último, el nacido en Tumaco también dejó un mensaje a la hinchada aurinegra que hoy, en un buen número, llegó al estadio Guillermo Slowing. "Gracias a la afición por apoyar al equipo y feliz por el gol", sentenció.
#Apertura2025 | El colombiano José Vivas da sus impresiones tras el valioso gol que corta el invicto del "Mimado de la Afición". ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 5, 2025
Crónica del partido ? https://t.co/9dEoaPR3Za pic.twitter.com/5lX1DEsejc
Conoce más de José Vivas
Nombre completo: José Luis Vivas Cuero
Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 2000
Lugar de nacimiento: Tumaco, Colombia
Posición: Centrocampista
Club actual: Aurora FC (desde 2024)
Trayectoria:Deportivo Pasto: José Luis Vivas ha estado vinculado al Deportivo Pasto, según registros de livefutbol.com, aunque no se especifican fechas exactas de su paso por este club.
livefutbol.com
Aurora FC: Fichó por este club el 1 de enero de 2025, con un contrato hasta el 30 de junio de 2026.