 Resultado entre Aurora vs. Municipal por el Apertura 2025
Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025

Los "Aurinegros" festejan y confirman el gran momento al derrotar a los "Rojos" 1-0 con gol de José Vivas.

Aurora derrotó a Aurora y le quita el invicto
Aurora derrotó a Aurora y le quita el invicto / FOTO: Alex Meoño

Aurora y Municipal dieron vida a otro partido lleno de historia, solo que en esta oportunidad fue en el estadio Guillermo Slowing, donde los "Aurinegros" buscaban dejar atrás la derrota de la primera vuelta en el estadio El Trébol, donde cayeron 2-1 ante el "Mimado de la Afición".

La historia de este domingo contó, primero, con un escenario deportivo en buenas condiciones para el inicio del partido, segundo, el apoyo del público local en un buen número, asimismo, el colorido de las bengalas hizo que el inicio del duelo fuera espectacular.

Dentro de los primeros compases del partido, ambos equipos trataron de descifrar cuál era la estrategia de su rival, situación que sobrepasó los primeros 15 minutos, ya que ninguno tenía aproximaciones claras de gol. Los dos equipos se veían muy cuidadoso y con la intención de no perder, por ende, el juego se daba en la media y tres cuartos de cancha. Superados la media hora de juego, el duelo dejaba mucho que desear.

Posteriormente, Municipal comenzó a inclinar la cancha y comenzó a ser el dominante del juego. Un error en salida de Liborio Sánchez al minuto 31 le dio a Municipal la posibilidad de una jugada del gol, la cual fue desaprovechada por Cristian Jiménez.

Pocas oportunidades de gol, balones parados sin mayores resultados, poca efectividad de las ofensivas, marcaron un primer tiempo en el estadio Guillermo Slowing.  

Gana Aurora y Municipal pierde invicto 

Al minuto 55, Walter López no le marcó un penalti a favor de Municipal. José Lemus le dio un jalón de camiseta a José Carlos Martínez, quien cayó dentro del área grande ante la mirada cercana del árbitro del partido, quien de forma inmediata señaló con las manos que no había existido penalti.

Con un partido con pocas oportunidades de gol, cualquier desatención sería fatal, y eso le pasó a Municipal. Al 68, se marcó un tiro de esquina para el Aurora, el cual terminó en un segundo tiro de esquina consecutivo para los locales, y fue ahí donde Daniel Baján levantó un centro que cabeceó en primera instancia Alejandro Galindo para que en otro cabezazo de José Vivas, éste anotara el 1-0, y se pusiera adelante en el marcador.

El gol suponía un fuerte golpe para Municipal, que en gran parte del partido fue el mejor equipo, pero que su incapacidad de convertir lo puso contra la espada y la pared en los acercamientos que tenían los locales.

Este resultado fue fatal para el "Rojo" de Mario Acevedo ya que el equipo perdió el partido y el invicto en esta fecha 13. Doce fueron los partidos que estuvo el "Mimado de la Afición" sin conocer la derrota.

Municipal sigue de líder, pero ahora con 26 puntos, los mismos que tiene Mixco, pero los misqueños tienen un partido pendiente para nivelar las 13 presentaciones por lo que tiene la posibilidad matemática de ser líder. De 13 juegos disputados, los "Rojos" suman entonces siete victorias, cinco empates y una derrota.

Por su parte, Aurora sube momentáneamente al tercer lugar con 22 puntos y espera que Antigua, con 20 unidades, no le gane esta tarde/noche al Xelajú.

Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025
