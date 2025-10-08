OJ rechaza petición de aumento salarial del 10% para jueces

En pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se rechazó la petición de jueces y magistrados que buscaba aumentar el salario en un 10%.
La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) solicitó incrementar un 10% el salario de funcionarios de ese organismo del Estado, y aunque inicialmente se le dio trámite a dicha solicitud, finalmente, se rechazó.
En la petición enviada por la presidenta de la asociación y magistrada de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Elia Perdomo, se propuso este beneficio para los magistrados y jueces, esto luego de tres años de haberse dado el más reciente aumento de sueldo para el personal judicial.
Anterior incremento salarial
En 2022, la entonces presidenta en funciones del Organismo Judicial y de la CSJ, Silvia Valdés, aprobó un aumento que benefició a jueces y magistrados, que varía según el cargo del funcionario que lo desempeñe. En ese contexto, subió un 70% el salario de los integrantes de Salas y de la CSJ, un 50% para jueces primera instancia y un 30% para jueces de paz.
Con base en las referidas cifras, actualmente los montos mensuales que reciben los funcionarios judiciales son:
- Presidente de la CSJ - Q79 mil.
- Magistrados vocales de la CSJ - Q67 mil.
- Presidentes de Salas de Apelaciones - Q47 mil 100.
- Magistrados vocales de sala y apoyo - Q46 mil 700.
- Jueces de primera instancia - Q33 mil 400.
- Jueces de Paz - Q20 mil.
Además de su salario, los togados reciben bonificaciones durante el año y se suman viáticos y gastos de representación.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*