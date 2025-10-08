 OJ rechaza petición de aumento salarial del 10% para jueces
Nacionales

OJ rechaza petición de aumento salarial del 10% para jueces

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial solicitó un incremento ya que desde 2022 se aprobó el último beneficio.

Compartir:
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg,
CSJ-Corte-Suprema-de-Justicia-Torre-de-tribunales-Palacio-de-Justicia-2.jpeg / FOTO:

En pleno de magistrados de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ) se rechazó la petición de jueces y magistrados que buscaba aumentar el salario en un 10%.

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) solicitó incrementar un 10% el salario de funcionarios de ese organismo del Estado, y aunque inicialmente se le dio trámite a dicha solicitud, finalmente, se rechazó.


En la petición enviada por la presidenta de la asociación y magistrada de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Elia Perdomo, se propuso este beneficio para los magistrados y jueces, esto luego de tres años de haberse dado el más reciente aumento de sueldo para el personal judicial.

Anterior incremento salarial

En 2022, la entonces presidenta en funciones del Organismo Judicial y de la CSJ, Silvia Valdés, aprobó un aumento que benefició a jueces y magistrados, que varía según el cargo del funcionario que lo desempeñe. En ese contexto, subió un 70% el salario de los integrantes de Salas y de la CSJ, un 50% para jueces primera instancia y un 30% para jueces de paz.

Con base en las referidas cifras, actualmente los montos mensuales que reciben los funcionarios judiciales son:

  • Presidente de la CSJ - Q79 mil.
  • Magistrados vocales de la CSJ - Q67 mil.
  • Presidentes de Salas de Apelaciones - Q47 mil 100.
  • Magistrados vocales de sala y apoyo - Q46 mil 700.
  • Jueces de primera instancia - Q33 mil 400.
  • Jueces de Paz - Q20 mil.

Además de su salario, los togados reciben bonificaciones durante el año y se suman viáticos y gastos de representación.

Ministro de Comunicaciones: “¿Qué ganan con que yo me vaya?, ¿va a venir Harry Potter a reponer las carreteras?”

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, reaccionó a la solicitud de algunos diputados que piden su renuncia.

Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquínt
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquín

03:40 PM, Oct 08
Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam t
Deportes

Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam

02:26 PM, Oct 08
Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniorst
Deportes

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

04:57 PM, Oct 08
Huracán Priscilla se debilita a categoría 1t
Internacionales

Huracán Priscilla se debilita a categoría 1

01:28 PM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos