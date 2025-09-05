 Magistrado de CSJ se pronuncia por nombramientos en salas
Nacionales

Magistrado de CSJ señala interpretación "antojadiza" de la Constitución para avalar nombramientos en salas

"Solo el Congreso tiene la potestad de decidir quiénes de los profesionales incluidos en la nómina pueden ser considerados titulares o quiénes suplentes", aseguró Estuardo Adolfo Cárdenas, magistrado vocal V de la CSJ.

Corte Suprema de Justicia,
Corte Suprema de Justicia / FOTO:

El anuncio sobre la creación de 17 nuevas salas de Apelaciones a nivel nacional, de la cual ya se inauguró la primera en Suchitepéquez, ha generado una serie de reacciones, específicamente por el nombramiento de los magistrados titulares, pues se señala que se habría hecho sin el aval del Congreso.

Un grupo de abogados presentó el pasado 1 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por considerar que el nombramiento se dio de manera unilateral y argumentando que al Congreso le corresponde hacer las designaciones de los jueces.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió ayer un comunicado en el que aseguró que los profesionales designados para estas salas fueron electos legítimamente por el Legislativo, a propuesta de la Comisión de Postulación y en estricto apego a lo establecido en la Constitución. También la Corte expuso que le corresponde a ese organismo del Estado la adscripción de dichos funcionarios judiciales, en atención a las necesidades del servicio.

El tema fue abordado este viernes 5 de septiembre durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con el doctor Estuardo Adolfo Cárdenas, magistrado vocal V de la CSJ.

El funcionario indicó que lo que advierte sobre este proceso de las salas es una total opacidad por parte de la mayoría que integra el pleno de la Corte Suprema, encabezada por su presidente, el magistrado Teódulo Cifuentes.

"No ha habido esa apertura y esa transparencia que se esperaría de un funcionario público de ese talante y eso se puede advertir desde el propio hecho de que nunca fue un punto de agenda la integración de esas salas, sino que fue una sorpresa para los demás integrantes, al menos para los que no estábamos enterados y que formamos la minoría", expresó.

Asimismo, indicó que existe un apartado que la agenda denomina como información de Cámaras y de Presidentes, donde se da a conocer ciertas circunstancias y situaciones que se van generando a lo largo de la semana y simplemente se ponen en conocimiento para que todos estén enterados. Y fue al final de ese punto de agenda que el presidente "salió con la sorpresa" de que iban a proceder a realizar la integración de las salas que ayer y hoy se están inaugurando.

"Desde ese punto de vista vemos que el procedimiento ha sido irregular", agregó el entrevistado.

Dos categorías de magistrados, según Constitución

Al ser consultado con respecto al argumento planteado por la CSJ acerca de que los profesionales que integrarán las nuevas salas ya fueron electos por el Congreso, tal como lo establece la Constitución Política de la República, y que solamente se consideró la necesidad del servicio para su designación en estas instancias, el magistrado Cárdenas respondió:

"Realmente es una interpretación antojadiza y bastante retorcida porque, a través de esas designaciones, se está violentando los procedimientos republicanos y democráticos que deben privar en una designación de esa naturaleza".

Indicó que la Constitución es clara al determinar que existen dos categorías de magistrados de la Corte de Apelaciones: una de titulares y una de suplentes.

Magistrados que integran nuevas Salas fueron “electos legítimamente”, asegura el OJ

El Organismo Judicial reiteró que le corresponde la adscripción los magistrados a las salas, en atención a las necesidades del servicio judicial.

"Y estos colegas, contra quienes aclaro que no tengo absolutamente nada ni dudo de su capacidad para ejecutar el cargo, porque ya pasaron un proceso para ello, pero fueron designados como suplentes, que es la categoría que el artículo 222, segundo párrafo, les da", añadió.

En ese sentido, el magistrado aseguró que solo el Congreso tiene la potestad de decidir quiénes de los profesionales que ya fueron incluidos en la nómina pueden ser considerados titulares o quiénes suplentes.

"Ahora, aunque se utilice esto de decir que es en forma provisional o simplemente que ya fueron electos, en realidad se les está dejando en forma indefinida y permanente, aunque solo lo pudieran hacer quienes han sido designados como titulares por el Congreso de la República", concluyó.

* Escuche la entrevista completa con el magistrado Cárdenas:

