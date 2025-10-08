Ministro de Comunicaciones: "¿Qué ganan con que yo me vaya?, ¿va a venir Harry Potter a reponer las carreteras?"

El titular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) Miguel Ángel Díaz, respondió este miércoles 8 de octubre, a las solicitud de renuncia que le han hecho algunos diputados.
Tras presentar sus proyecciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal, ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, el funcionario respondió a periodistas sobre la solicitud que le han realizado los diputados.
"Yo no tengo ningún reparo, pero es el señor Presidente es el único que me puede despedir. Que un diputado pida que yo me vaya no me afecta. La pregunta que yo le haría a ellos es: ¿Qué ganan con que yo me vaya? ¿Va venir 'Harry Potter' a reponer las carreteras el día de mañana? No. No seamos ilusos. Aquí hay algo detrás; algo que no les gusta", manifestó Miguel Ángel Díaz.
Los diputados cuestionaron las acciones planteadas para atender el estado actual de la red vial del país, incluyendo la aplicación del Artículo 83 del Decreto 36-2024, que contiene el Presupuesto 2025 y verificaron la ejecución presupuestaria de la cartera.
El pasado 29 de septiembre, Díaz junto a su equipo de trabajo acudió al Congreso de la República para sostener una reunión con la instancia de jefes de bloque y abordar temas relacionados con su gestión, incluida la situación actual de las carreteras.
El funcionario fue citado por los legisladores con el objetivo de conocer el avance físico y financiero de proyectos viales, así como despejar inquietudes de los congresistas, especialmente después de fuertes críticas que han surgido desde ese organismo al argumentar que no se ve mayor avance en el mantenimiento de la red vial.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*