 Ministro de Comunicaciones: "¿Qué ganan con que yo me vaya?, ¿va a venir Harry Potter a reponer las carreteras?"
Nacionales

Ministro de Comunicaciones: "¿Qué ganan con que yo me vaya?, ¿va a venir Harry Potter a reponer las carreteras?"

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, reaccionó a la solicitud de algunos diputados que piden su renuncia.

Compartir:
El ministro de Comunicaciones, presentó su proyeción de presupuesto para el 2026., Foto Congreso
El ministro de Comunicaciones, presentó su proyeción de presupuesto para el 2026. / FOTO: Foto Congreso

El titular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) Miguel Ángel Díaz, respondió este miércoles 8 de octubre, a las solicitud de renuncia que le han hecho algunos diputados.

Tras presentar sus proyecciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal, ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, el funcionario respondió a periodistas sobre la solicitud que le han realizado los diputados. 

"Yo no tengo ningún reparo, pero es el señor Presidente es el único que me puede despedir. Que un diputado pida que yo me vaya no me afecta. La pregunta que yo le haría a ellos es: ¿Qué ganan con que yo me vaya? ¿Va venir 'Harry Potter' a reponer las carreteras el día de mañana? No. No seamos ilusos. Aquí hay algo detrás; algo que no les gusta", manifestó Miguel Ángel Díaz. 

Los diputados cuestionaron las acciones planteadas para atender el estado actual de la red vial del país, incluyendo la aplicación del Artículo 83 del Decreto 36-2024, que contiene el Presupuesto 2025 y verificaron la ejecución presupuestaria de la cartera.

El pasado 29 de septiembre, Díaz junto a su equipo de trabajo acudió al  Congreso de la República para sostener una reunión con la instancia de jefes de bloque y abordar temas relacionados con su gestión, incluida la situación actual de las carreteras.

El funcionario fue citado por los legisladores con el objetivo de conocer el avance físico y financiero de proyectos viales, así como despejar inquietudes de los congresistas, especialmente después de fuertes críticas que han surgido desde ese organismo al argumentar que no se ve mayor avance en el mantenimiento de la red vial.

Habilitan paso exclusivamente al transporte que se encontraba varado en el kilómetro 24

Conred aclaró que las medidas de restricción para peatones y vehículos particulares continúan.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquínt
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquín

03:40 PM, Oct 08
Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam t
Deportes

Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam

02:26 PM, Oct 08
Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniorst
Deportes

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

04:57 PM, Oct 08
Huracán Priscilla se debilita a categoría 1t
Internacionales

Huracán Priscilla se debilita a categoría 1

01:28 PM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos