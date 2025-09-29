Ministro de Comunicaciones expone proyectos a diputados

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, se presentó este lunes 29 de septiembre junto a su equipo de trabajo al Congreso de la República para sostener una reunión con la instancia de jefes de bloque y abordar temas relacionados con su gestión, incluida la situación actual de las carreteras.
El funcionario fue citado por los legisladores con el objetivo de conocer el avance físico y financiero de proyectos viales, así como despejar inquietudes de los congresistas, especialmente después de fuertes críticas que han surgido desde ese organismo al argumentar que no se ve mayor avance en el mantenimiento de la red vial.
Los diputados formularon una serie de preguntas al funcionario con respecto a los proyectos en curso a nivel nacional. Ante cada una de sus consultas, él respondió detallando la situación de cada una de las obras.
Detalla estado de los proyectos
Díaz explicó que mantenimientos que están viabilizando a través de la Unidad de Conservación Vial (Covial), se tienen 369 proyectos de bacheo y 120 correspondientes a las supervisiones, 65 de bacheo, 72 de limpieza. 66 de terracería, 20 de obra civil, 14 de puentes, tres de señalización. En tanto, con contrato aprobado a la fecha se tienen 285. En total, los eventos que fueron publicados suman 458.
Para los eventos de 2025 se tiene el 81% adjudicados, con ausencia de oferentes están el 7%, en ofertas rechazadas 1%, en evaluación 6%, desiertos el 2%. "Eso nos da como resultado que, para compra directa, o sea contratación directa, tenemos 7%", añadió.
En cuanto a las adjudicaciones, conforme el histórico de los eventos, el funcionario dijo que en 2020 fueron 586 proyectos, en 2021 fueron 62, en 2022 sumaban 752, en 2023 un total de 41 proyectos. Mientras tanto, en 2024, en el primer año de administración a cargo del presidente Bernardo Arévalo, fueron 258 los proyectos adjudicados y en 2025, hasta el 26 de septiembre, se llevaban adjudicados 370 proyectos.
* Le puede interesar:
Diputados cuestionan gestión del ministro
Durante la citación, los legisladores cuestionaron la forma en la que Díaz está manejando la cartera de Comunicaciones. Aseguraron que no se ven avances, a pesar que ya lleva varios meses en el cargo, y que las carreteras están en mal estado.
El parlamentario Cornelio García, del bloque Todos, mencionó que la población necesita respuestas. Señaló que, por ejemplo, el tramo de la carretera de Cuatro Caminos hacia la ciudad de Huehuetenango, tiene aproximadamente 30 focos de riesgo en ese trayecto, por lo que pidió que no solo se haga limpieza y supervisión, sino actuar.
"No podemos seguir esperando. Por la situación que está viviendo Huehuetenango yo quisiera que nos contesten ante esta situación", enfatizó.
Por su parte, el legislador Luis Contreras, del bloque Creo, indicó que se ha intentado comunicar en repetidas ocasiones con el titular del CIV, incluso aseguró que le ha escrito cartas directamente para poder dialogar, pero que él ha "ignorado" estos intentos de acercamiento.
"Que bueno que logro hablar con usted, porque me ha ignorado desde que está en el ministerio. Usted es una persona que quiere que lo respetemos y no respeta al Congreso de la República. Yo soy diputado por el departamento de San Marcos y he querido hablarle, he transitado de San Marcos cabecera a Tacaná y toda la ruta está destruida", le señaló.
Según dijo, no se necesita bacheo, sino que es necesario la reposición total de la cinta asfáltica. No solo en ese tramo, sino también para otras áreas de ese departamento. También indicó que hay puentes y otras rutas que presentan serias complicaciones y no están siendo atendidas.
"El problema más grande es que, cuando uno está al frente del Ministerio o tiene experiencia o tiene estudio, pero, desgraciadamente, usted no tiene ninguna de las dos. No es técnico ni trae la educación necesaria para dirigir a ese ministerio. Qué vergüenza, ministro", concluyó.
En reuniones anteriores, algunos de los diputados que integran la instancia de jefes de bloque plantearon la posibilidad de solicitar la renuncia del ministro de Comunicaciones, pues consideran que no se han visto mayores avances en cuanto al tema de la infraestructura.
Al respecto, Díaz dijo esta mañana que él está trabajando para el país y dando resultados y señaló que su dimisión está puesta a disposición del presidente Bernardo Arévalo y es él quien tomará la decisión.