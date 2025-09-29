Guatemala recibe de Corea un plan para redefinir la movilidad urbana: siete ejes marcarán la ruta

Guatemala recibió del Gobierno de Corea el Plan Maestro de Movilidad y el estudio de factibilidad para mitigar la congestión del área metropolitana. En seguimiento a este, se avanza en la toma de decisiones y la elaboración de una hoja de ruta que permita transformar el tránsito.
El presidente Bernardo Arévalo se refirió al tema este lunes, 29 de septiembre, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que atender la infraestructura no solo se trata de carreteras, sino de otros elementos bases que permitan reducir el impacto del congestionamiento vial.
Indicó que, hasta ahora, el país no contaba con un informe que identificara claramente las opciones y alternativas para atender el problema de la vialidad y la congestión urbana que se ha ido agravando en la Ciudad de Guatemala.
Según dijo, este estudio llevó años en ser desarrollado y será ahora el punto de partida para la serie de soluciones reales a los problemas de tránsito que afectan a miles de millones de guatemaltecos que incluso sienten que su vida se desperdicia detrás de un timón, en lugar de hacer alguna otra actividad y compartir con sus familias.
Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Ángel Díaz, indicó que se toman en cuenta los avances y próximos pasos después de recibir de parte de Koica (agencia de cooperación de Corea) este estudio del Plan Maestro de Movilidad, que describió como una iniciativa que busca transformar la movilidad en el área metropolitana de la Ciudad.
De acuerdo con el funcionario, en los últimos años se ha trabajado en varias líneas estratégicas, la instalación de sistemas para monitoreo, el estudio de factibilidad 2023-2025 y el fortalecimiento de capacidades institucionales, entre otros componentes han permitido sentar las bases para lo que sigue.
Siete ejes para abordar el tema del tránsito
Díaz aseguró que ya se cuenta con un plan técnico sólido y con estudios que permite tener claridad sobre la viabilidad de los problemas, pero que lo más importante es que se pasa a una nueva etapa: la implementación y toma de decisiones estratégicas. Esta tiene siete ejes creados como resultado del desarrollo de los componentes:
- Socialización y viabilización: Se compartirá con municipalidades, sector privado, academia y sociedad civil para recoger observaciones y asegurar respaldo político e institucional.
- Priorización de los proyectos: Se decidirá cuáles componentes ejecutar primero, ya sea el anillo de circunvalación, ejes radiales o sistemas de monitoreo, con cronogramas realistas de corto, mediano y largo plazo.
- Gestión del financiamiento: identificar fuentes diversas como presupuesto nacional, cooperación internacional, préstamos o alianzas público-privadas, fideicomisos de infraestructura.
- Institucionalidad y gobernanza: fundamental coordinar todas las entidades involucradas, incluidas el CIV, Anadie, municipalidades y entidades vinculadas para definir roles claros y evitar duplicidades.
- Diseño y ejecución de proyectos piloto: se iniciará con proyectos estratégicos de alto impacto y visibilidad que muestren resultados rápidos.
- Gestión social y ambiental de los proyectos: realizar procesos de diálogob comunitarios y estudios ambientales que aseguren sostenibilidad y eviten conflictos.
- Monitoreo y evaluación: se aprovechará el sistema CCTV y otras tecnologías para dar seguimiento al tránsito para medir impactos concretos, reducción en tiempos de viajes, costos logísticos, emisiones contaminantes
"El plan que hoy presentamos no es un punto final, sino el punto de partida. Y lo que sigue es asegurar recursos, alinear actores y comenzar a ejecutar las obras que harán realidad esa visión de movilidad sostenible y moderna para el área metropolitana de Guatemala", puntualizó el ministro.