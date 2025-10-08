Habilitan paso exclusivamente al transporte varado en el kilómetro 24

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que como resultado de las operaciones interinstitucionales de limpieza en el kilómetro 24 de la CA-1 carretera a El Salvador, se ha habilitado en este momento, de forma regulada y exclusiva al transporte pesado.
Conred detalló que el paso es exclusivamente para los trailers que se encuentran varados rumbo a oriente y a la ciudad de Guatemala.
"Esto no significa que el paso haya sido restablecido, pero permitirá a los transportistas continuar su ruta y a los equipos de respuesta continuar con las operaciones de limpieza y remoción de material.", indicó Conred.
Dicha Coordinadora agregó que las medidas de restricción para peatones y vehículos particulares continúan hasta nuevo aviso.
La madrugada del lunes, 6 de octubre, se registró un derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, el cual ha provocado la obstrucción total de los cuatro carriles y afecta gravemente el tránsito en ambos sentidos.
El deslizamiento de tierra se registró en cercanía del ingreso de la Vía Alterna del Sur (VAS).
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) la saturación del suelo debido a las fuertes lluvias de los últimos días generaron el deslizamiento de tierra en el límite de Fraijanes y Villa Canales, Guatemala.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*