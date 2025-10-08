Suspenden búsqueda de soterrado en ruta a El Salvador

Las labores de búsqueda de una persona soterrada en el área del derrumbe en el kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador fueron retomadas en horas de la madrugada de este miércoles 8 de octubre; sin embargo, después se tomó la decisión de suspenderlas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la decisión se tomó por seguridad de los cuerpos de socorro debido a que el talud se encuentra inestable e incluso se han observado otros desprendimientos de material en la zona.
La entidad agregó que se mantiene el monitoreo en el lugar y, en cuanto las condiciones lo permitan, se continuará con las acciones de búsqueda y rescate.
De acuerdo con información compartida por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la persona desaparecida podría tratarse del guardia de seguridad de un predio de maquinaria que se encontraba en la parte alta de donde ocurrió el deslizamiento.
Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro
El presidente Bernardo Arévalo se refirió ayer a la situación que se registra en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), donde ya se cumplieron más de 48 horas de cierre total del paso debido a un derrumbe de gran magnitud que ocurrió y dejó cubiertos de material los cuatro carriles.
En conferencia de prensa desde la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el mandatario explicó que se habrían detectado trabajos no autorizados en la zona que habrían desencadenado el derrumbe.
"Lo que estamos viendo en ese lugar es el efecto de una obra en un cerro que, hasta donde nosotros entendemos y de acuerdo con la información que nos ha dado la municipalidad local, se estaba realizando sin las licencias correspondientes. Es decir, no tenía una licencia, hasta donde sabemos, ni un estudio del efecto que tendría su trabajo civil en el cerro en caso de lluvias", dijo Arévalo en cuanto al posible origen de este derrumbe.
"Lo que estamos viendo es, precisamente, el efecto de la ausencia de información al respecto", añadió. A su vez, recordó la importancia de contar con el sentido que tienen los estudios del impacto ambiental y de la Conred para identificar los riesgos que se pueden generar por algún tipo de construcciones.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7