 Derrumbe en ruta El Salvador: Presidente expone causas
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro

El presidente Bernardo Arévalo indicó que tienen conocimiento de una obra en el área del kilómetro 24 de la ruta a El Salvador que aparentemente se estaba realizando sin las licencias correspondientes.

Maquinaria trabajando en área del derrumbe en Km. 24 de ruta a El Salvador., Covial
Maquinaria trabajando en área del derrumbe en Km. 24 de ruta a El Salvador. / FOTO: Covial

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este martes 7 de octubre acerca de la situación que se registra en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), donde ya se cumplieron más de 24 horas de cierre total del paso debido a un derrumbe de gran magnitud que ocurrió y dejó cubiertos de material los cuatro carriles.

En conferencia de prensa desde la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el mandatario explicó que desde ayer a primera hora se ha estado trabajando en el lugar. Esto se hace a través de un mecanismo donde son las municipalidades con las instituciones de nivel municipal y departamental las que se hacen cargo y, en caso de necesidad, apoyan los distintos ministerios.

El mandatario, quien se encontraba acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de diferentes instituciones vinculadas a la atención de emergencias por lluvias, compartió que hoy se retomaron los trabajos, pero fue necesario su suspensión porque hubo otro derrumbe.

VIDEO. Nuevo derrumbe sorprende a trabajadores en ruta a El Salvador

“Salgan todos, corran”, se escucha decir a los trabajadores presentes en el kilómetro 24 de ruta a El Salvador en la grabación, mientras se registra un nuevo derrumbe en el área.

Detectan obra sin licencia en el área

Aunque, hasta ahora, no se ha especificado sobre la causa específica del derrumbe en el referido tramo, se ha mencionado que la inestabilidad del terreno, la saturación del suelo y las copiosas lluvias de las últimas horas incidieron en que el talud cediera.

"Lo que estamos viendo en ese lugar es el efecto de una obra en un cerro que, hasta donde nosotros entendemos y de acuerdo con la información que nos ha dado la municipalidad local, se estaba realizando sin las licencias correspondientes. Es decir, no tenía una licencia, hasta donde sabemos, ni un estudio del efecto que tendría su trabajo civil en el cerro en caso de lluvias",

dijo Arévalo en cuanto a al posible origen de este derrumbe.

"Lo que estamos viendo es, precisamente, el efecto de la ausencia de información al respecto", añadió. A su vez, recordó la importancia de contar con el sentido que tienen los estudios del impacto ambiental y de la Conred para identificar los riesgos que se pueden generar por algún tipo de construcciones.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a ser responsables en el gobierno y la sociedad en general, pues aseguró que cada una de las acciones tiene un efecto en el entorno y la comunidad. "Como Gobierno, estamos actuando como corresponde", puntualizó.

