VIDEO. Nuevo derrumbe en ruta a El Salvador

Los equipos interinstitucionales retomaron este martes 7 de octubre los trabajos en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, área donde ocurrió un derrumbe de gran magnitud que mantiene el paso cerrado en su totalidad. El objetivo es retirar el material que cayó sobre la carretera para que, tras confirmar las condiciones adecuadas, se pueda habilitar el tramo.
Las municipalidades y personal de diferentes entidades de Gobierno desarrollan estas labores de manera coordinada y utilizan maquinaria, camiones y herramientas manuales para la movilización del lodo, tierra y rocas que cubren la cinta asfáltica.
En medio de la atención de la emergencia, esta mañana ocurrió un momento complicado para los socorristas, militares y demás trabajadores que apoyan en el área, ya que un nuevo derrumbe los sorprendió.
"El trabajo en el lugar del derrumbe está muy peligroso. El terreno es inestable. Un equipo de trabajo interinstitucional estuvo a punto de quedar atrapado en un nuevo desprendimiento de tierra hace unos minutos", dijo Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.
"Salgan todos, corran"
Chacaj compartió un video donde se puede observar el momento exacto de cuando se dio la caída de material y la difícil situación que enfrentaron los trabajadores. En el intento de ponerse a salvo, algunos de ellos cayeron y quedaron atrapados en medio del lodo, por lo que se sugería el uso de maquinaria para apoyar en su salida.
"Salgan todos, corran", "fuera, fuera todos", se escucha decir a los presentes en la grabación, mientras las rocas se desprenden del talud. La maquinaria también fue movilizada algunos metros para evitar así que quedara cubierta por el material.
Persiste posibilidad de derrumbes en ruta a El Salvador
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó anoche que la posibilidad de derrumbes en el kilómetro 24.5 (CA-1) Carretera a El Salvador, límite entre los municipios de Fraijanes y Villa Canales, persiste debido a que el deslizamiento se encuentra activo, por lo que la recomendó no habilitar el paso peatonal o vehicular en el área afectada.
La entidad indicó que las distintas instituciones continuarán trabajando de forma coordinada para rehabilitar el área lo más pronto posible. Agregó que sigue liderando las acciones de respuesta y evaluaciones geológicas necesarias para mitigar el riesgo y salvaguardar la vida de la población.