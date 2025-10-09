Enade 2025, Ciudad de Guatemala: "Estamos en todo"

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) lleva a cabo el este jueves, 9 de octubre, el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2025, un foro anual que se realiza en conjunto con el sector productivo guatemalteco y permite presentar y abordar temas de interés nacional.
La actividad, que se ha consolidado como uno de los eventos empresariales más importantes, se desarrolla en un hotel de la Ciudad de Guatemala. El tema central de este año es: "Estamos en Todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa".
En el marco del evento, se tuvo la participación de diferentes representantes del sector empresarial y autoridades de entidades. José Miguel Torrebiarte, presidente del Consejo de Fiduciarios de Fundesa, fue el primero en tomar la palabra y brindar la bienvenida.
"Agradezco que estén aquí en este espacio enigmático que reúne la visión y talento de quienes creemos en el potencial extraordinario de Guatemala. Su presencia y apoyo es una muestra del compromiso e interés por aportar en la transformación del país. La frase ‘estamos en todo’ refleja la convicción que los guatemaltecos tenemos la capacidad y determinación para lograr grandes cosas, especialmente cuando unimos fuerzas para trabajar por el país, demostrar que tenemos los recursos para potenciar la inversión extranjera directa", dijo.
Torrebiarte agregó que este Enade se enmarca en el seguimiento de la agenda "Guatemala no se detiene", un esfuerzo integral de país, que involucra a diferentes sectores, para generar más empleos y atraer mayor inversión extranjera.
Asimismo, señaló que es necesario que el país cuente con una Ley de Infraestructura, por lo que indicó que el Gobierno, por medio de sus ministerios, implemente esta normativa ya aprobada por el Congreso de la República.
Mientras tanto, Charles Bland, presidente del Cacif, indicó que habló en nombre de más de 100 mil empresas guatemaltecas, que generan más del 80% de lo que es recauda en ISR. "Somos la voz del sector empresarial que sostiene a millones de familias y representa el liderazgo que apuesta por el desarrollo del país".
Agregó que durante casi dos décadas, el Enade ha sido más que un foro de discusión, ha sido una plataforma desde la cual el sector empresarial ha impulsado propuestas concretas sobre los grandes desafíos de Guatemala: la educación, recuperación de la infraestructura, lucha contra la desnutrición, entre otros temas.
Durante el evento se desarrolló un conversatorio llamado: ¿Qué oportunidades tiene Guatemala para mejorar la atracción de inversión?, en el que participaron el presidente del Congreso, Nery Ramos; la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado; el presidente de la Industria Nacional de Autopartes de México, Francisco González; entre otros invitados.
Guatemala, un país con oportunidades para inversión extranjera
El Enade 2025, donde se abordan temas de empleo y oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera, reúne a empresarios, funcionarios públicos, sindicalistas, cooperativistas, líderes de sociedad civil, cuerpo diplomático y representantes de otros sectores.
En esta ocasión, se mencionó una serie de razones para invertir en Guatemala, entre las cuales Fundesa destacó las siete siguientes:
- Entorno macroeconómico favorable.
- Personas talentosas y trabajadoras.
- Energía sostenible, abundante y competitiva.
- Cercanía con Estados Unidos.
- Zonas económicas especiales y mercado interno.
- Reglas claras y favorables a la inversión.
- Ciudades mas grandes de la región.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.