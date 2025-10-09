 Salud asegura terreno para Hospital contra el Cáncer
Nacionales

Ministerio de Salud asegura terreno para construcción del Hospital contra el Cáncer

Actualmente, se avanza en el diseño y planificación del hospital, con apoyo técnico de la Embajada de China-Taiwán, para mejorar el acceso a tratamientos especializados para pacientes oncológicos.

Detección del Cáncer de mama (10),
Detección del Cáncer de mama (10) / FOTO:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este jueves 9 de octubre que aseguró un terreno estratégico para la construcción del Hospital contra el Cáncer, el cual está ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Por medio de un comunicado, la cartera agregó que este inmueble está valorado en Q49 millones y fue recuperado de manera definitiva por el Estado gracias al trabajo del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). 

Además, señaló que contar con la asignación de este espacio permite marcar la ruta hacia la transformación del acceso a servicios especializados para pacientes con esta enfermedad y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Ley de Atención Integral del Cáncer.

Fase de análisis técnico y financiero

En la actualidad, el MSPAS avanza en la fase de análisis técnico y financiero del hospital para garantizar una propuesta sostenible, moderna y digna para el tratamiento del cáncer.

Se indicó que se cuenta con el apoyo de la Embajada de China - Taiwán para revisar el perfil preliminar y la planificación del diseño arquitectónico del hospital de cáncer.

También se dio a conocer que con este hospital se busca ofrecer acceso a radioterapia, que fue descrita por la entidad como la principal barrera de tratamiento de la enfermedad.

Inauguran la clínica de la mujer “Lucrecia Hernández Mack”

Está ubicada en la zona 5 de Mixco y se enfocará en la detección temprana del cáncer de cérvix.

Clínica de la mujer "Lucrecia Hernández Mack"

El Miniserio de Salud inauguró en marzo de 2025 la clínica de la mujer "Lucrecia Hernández Mack", en memoria de la extitular de esa cartera y exdiputada al Congreso de la República fallecida en septiembre de 2023.

Este nuevo servicio para la ciudadanía está ubicado en la maternidad de la colonia Primero de Julio, en la zona 5 del municipio de Mixco, Guatemala, y tiene como objetivo la detección temprana del cáncer de cérvix.

En esa ocasión, la cartera de Salud destacó el legado de la doctora Hernández Mack en la defensa del derecho a la salud y enfatizó que su lucha contra el cáncer ha sido clave para avanzar en la implementación del Decreto 7-2024, Ley de Atención Integral del Cáncer en Guatemala.

