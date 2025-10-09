 Brutal pelea entre motoristas en plena Avenida Reforma
Nacionales

Video muestra brutal pelea entre motoristas en plena Avenida Reforma

Las imágenes, grabadas con celulares por personas que se encontraban cerca, muestran la intensidad de la confrontación y cómo los transeúntes intentan mantenerse al margen.

Pelea de motoristas. , Captura de pantalla video X.
Pelea de motoristas. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo dos motoristas protagonizan una pelea a golpes en plena Avenida Reforma, zona 9 de la ciudad, frente a la mirada de conductores y peatones. Según los testigos que grabaron las imágenes, ambos hombres estacionaron sus motos al borde del carril auxiliar antes de enfrentarse físicamente a plena luz del día.

Según los testigos que grabaron las imágenes, ambos hombres estacionaron sus motos al borde del carril auxiliar antes de enfrentarse físicamente a plena luz del día. Hasta el momento se desconoce el motivo exacto del enfrentamiento, aunque algunos comentarios en redes sugieren que los involucrados podrían ser mototaxistas que operan de manera irregular en la zona.

De acuerdo con las imágenes, el hecho ocurrió en un sector de la ciudad con alto flujo vehicular y peatonal, lo que permitió que varias personas presenciaran el altercado. Cabe destacar que en ningún momento se observa intervención de autoridades durante el incidente, y las motocicletas permanecieron estacionadas en el carril auxiliar mientras se realizaba la confrontación.

Sin pronunciamiento 

Especialistas en seguridad vial destacan que enfrentamientos como este representan un riesgo no solo para los involucrados, sino también para terceros que transitan por la avenida.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala y la Policía Nacional Civil no han emitido información oficial sobre el hecho, y se desconoce si se iniciará alguna investigación para identificar a los responsables. 

