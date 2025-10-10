 Labores en la capital tras daños por fuertes vientos
Nacionales

Continúan labores en la capital tras daños por fuertes vientos

En áreas de la capital se reportó la caída de árboles y daños en techos, entre otros incidentes.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este viernes, 10 de octubre, continúan en desarrollo las labores de limpieza y restauración de servicios en seguimiento a los daños causados por los fuertes vientos que se registraron en este sector y municipios aledaños.

Ayer, durante la tarde, se reportó un remolino en el área al sur - occidente de la Ciudad, el cual provocó daños en techos de casas, estallido de transformadores eléctricos, además de falta de energía eléctrica en varios sectores.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, indicó que se mantiene apoyo del personal de la institución y se implementaron desvíos vehiculares en dos tramos en seguimiento a este tema, estos son los siguientes:

  • 11 avenida y 34 calle de la zona 8.
  • 36 calle entre 8ª y 9ª avenidas de zona 8.

"Derivado de la tormenta y los fuertes vientos de ayer hay daños a techos de viviendas, carteleras panorámicas, cableado de energía eléctrica, por lo que diferentes empresas, especialmente  trabajadores municipales están apoyando para poder reponer los servicios y ayudar a los vecinos en esta emergencia", expresó.

Daños en la capital por fuertes vientos

Entre otros incidentes, se indicó que una valla publicitaria cayó dentro de una casa e impactó en varios techos de la calzada Aguilar Batres y 2ª calle de la zona 12.

Además, se desplomó un árbol cerca del Centro Universitario Metropolitano, en la zona 11. La PMT apoyó en desvíos viales para que accionaran otras instituciones municipales y habilitar el tramo.

Mientras tanto, los Bomberos Municipales y agentes PMT trabajaron para retirar un árbol que bloqueó la 13 calle y 13 avenida de la zona 12.

Fenómeno climático afecta el suministro eléctrico

La Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. (EEGSA) informó que el fenómeno climático ocurrido ayer afectó el suministro eléctrico en sectores de los municipios de Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, y la Ciudad de Guatemala, en Guatemala. En este último, la zona 11 fue la más afectada y continúan los trabajos de reparación.

"Derivado del torbellino y la fuerte tormenta ocurridos ayer, se registraron daños en distintos puntos de la red de distribución de EEGSA. La caída de láminas, árboles y vallas afectó varios postes, provocando explosiones y suspensión del servicio en diversos sectores", explicó.

La entidad agregó que uno de los casos más complejos ha sido la reparación de un poste que abastecía a varios hospitales, entre ellos el Roosevelt, UNICAR, modular del IGSS y el Hospital Infantil de Infectología.

Al aislar la falla, se logró restablecer el servicio en los tres primeros, quedando afectado el Hospital Infantil de Infectología, donde las cuadrillas trabajan en el reemplazo del poste para restituir el suministro a la brevedad.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Continúan labores en la capital tras daños por fuertes vientost
Nacionales

Continúan labores en la capital tras daños por fuertes vientos

08:26 AM, Oct 10
Walter López, señalado tras el Honduras-Costa Ricat
Deportes

Walter López, señalado tras el Honduras-Costa Rica

07:46 AM, Oct 10
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gana el Premio Nobel de la Paz 2025t
Internacionales

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gana el Premio Nobel de la Paz 2025

06:26 AM, Oct 10
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluartet
Internacionales

Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

08:06 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos