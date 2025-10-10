Labores en la capital tras daños por fuertes vientos

Las autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este viernes, 10 de octubre, continúan en desarrollo las labores de limpieza y restauración de servicios en seguimiento a los daños causados por los fuertes vientos que se registraron en este sector y municipios aledaños.
Ayer, durante la tarde, se reportó un remolino en el área al sur - occidente de la Ciudad, el cual provocó daños en techos de casas, estallido de transformadores eléctricos, además de falta de energía eléctrica en varios sectores.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, indicó que se mantiene apoyo del personal de la institución y se implementaron desvíos vehiculares en dos tramos en seguimiento a este tema, estos son los siguientes:
- 11 avenida y 34 calle de la zona 8.
- 36 calle entre 8ª y 9ª avenidas de zona 8.
"Derivado de la tormenta y los fuertes vientos de ayer hay daños a techos de viviendas, carteleras panorámicas, cableado de energía eléctrica, por lo que diferentes empresas, especialmente trabajadores municipales están apoyando para poder reponer los servicios y ayudar a los vecinos en esta emergencia", expresó.
Daños en la capital por fuertes vientos
Entre otros incidentes, se indicó que una valla publicitaria cayó dentro de una casa e impactó en varios techos de la calzada Aguilar Batres y 2ª calle de la zona 12.
Además, se desplomó un árbol cerca del Centro Universitario Metropolitano, en la zona 11. La PMT apoyó en desvíos viales para que accionaran otras instituciones municipales y habilitar el tramo.
Mientras tanto, los Bomberos Municipales y agentes PMT trabajaron para retirar un árbol que bloqueó la 13 calle y 13 avenida de la zona 12.
Fenómeno climático afecta el suministro eléctrico
La Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. (EEGSA) informó que el fenómeno climático ocurrido ayer afectó el suministro eléctrico en sectores de los municipios de Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, y la Ciudad de Guatemala, en Guatemala. En este último, la zona 11 fue la más afectada y continúan los trabajos de reparación.
"Derivado del torbellino y la fuerte tormenta ocurridos ayer, se registraron daños en distintos puntos de la red de distribución de EEGSA. La caída de láminas, árboles y vallas afectó varios postes, provocando explosiones y suspensión del servicio en diversos sectores", explicó.
La entidad agregó que uno de los casos más complejos ha sido la reparación de un poste que abastecía a varios hospitales, entre ellos el Roosevelt, UNICAR, modular del IGSS y el Hospital Infantil de Infectología.
Al aislar la falla, se logró restablecer el servicio en los tres primeros, quedando afectado el Hospital Infantil de Infectología, donde las cuadrillas trabajan en el reemplazo del poste para restituir el suministro a la brevedad.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7