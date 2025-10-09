VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

La Municipalidad de Guatemala informó que durante la tarde de este jueves 9 de octubre se registró la formación de un tornado local en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, ocasionado por la alta humedad en el ambiente y el calentamiento diurno.
Dichas condiciones provocaron nublados totales, actividad eléctrica y caída de granizo en varios sectores del área metropolitana.
La Municipalidad detalló que las zonas 5, 8, 11 y 12 fueron las más afectadas, donde se reportó caída de árboles, desprendimiento de techos y cables del tendido eléctrico debido a los fuertes vientos registrados.
La Gerencia de Operaciones de la comuna, junto a los equipos de Podas y Tala, unidades móviles de la Policía Municipal y las Alcaldías Auxiliares de las zonas afectadas, se desplegaron en campo para liberar vías públicas, retirar árboles caídos y atender reportes de emergencia.
De acuerdo con la municipalidad la rápida coordinación interinstitucional permitió mantener la movilidad y evitar incidentes mayores en los sectores más afectados.
Los equipos de energía también trabajan en conjunto para verificar daños en el tendido eléctrico y restablecer el servicio en los puntos afectados.
Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*