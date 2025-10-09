 VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital
Nacionales

VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

La fuerte lluvia provocó la caída de árboles y desprendimiento de techos en diferentes sectores de la capital.

Compartir:
La tarde de este jueves se registró la formación de un tornado., Captura de pantalla
La tarde de este jueves se registró la formación de un tornado. / FOTO: Captura de pantalla

La Municipalidad de Guatemala informó que durante la tarde de este jueves 9 de octubre se registró la formación de un tornado local en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, ocasionado por la alta humedad en el ambiente y el calentamiento diurno.

Dichas condiciones provocaron nublados totales, actividad eléctrica y caída de granizo en varios sectores del área metropolitana.

La Municipalidad detalló que las zonas 5, 8, 11 y 12 fueron las más afectadas, donde se reportó caída de árboles, desprendimiento de techos y cables del tendido eléctrico debido a los fuertes vientos registrados.

La Gerencia de Operaciones de la comuna, junto a los equipos de Podas y Tala, unidades móviles de la Policía Municipal y las Alcaldías Auxiliares de las zonas afectadas, se desplegaron en campo para liberar vías públicas, retirar árboles caídos y atender reportes de emergencia.

De acuerdo con la municipalidad la rápida coordinación interinstitucional permitió mantener la movilidad y evitar incidentes mayores en los sectores más afectados.

Los equipos de energía también trabajan en conjunto para verificar daños en el tendido eléctrico y restablecer el servicio en los puntos afectados.

Dos personas rescatadas tras nuevo derrumbe en ruta El Salvador

Los afectados son integrantes de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército y fueron trasladados a un centro asistencial.

Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjerat
Nacionales

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjera

05:43 PM, Oct 09
VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capitalt
Nacionales

VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

05:41 PM, Oct 09
¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?t
Deportes

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

03:32 PM, Oct 09
Trump sobre el acuerdo en Gaza: No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidadt
Internacionales

Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

03:19 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Seguridad vialReal MadridLluviasSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos