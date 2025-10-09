Dos personas rescatadas tras derrumbe en ruta El Salvador

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este jueves, 9 de octubre, se registró un nuevo derrumbe en el área del kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador, donde continúan las labores de limpieza y búsqueda de una persona soterrada.
De acuerdo con la institución, mientras los equipos se encontraban trabajando, se dio el desprendimiento de material, situación que alcanzó a dos elementos del Ejército de Guatemala que estaban operando una de las máquinas.
"Ambos fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial", confirmó la institución.
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios detallaron que esa institución se encargó del traslado de los afectados, quienes presentaban lesiones leves. Ambos fueron llevados al Centro Médico Militar en estado estable.
Hans Lemus, vocero de la entidad, explicó que los pacientes atendidos forman parte de la Brigada Humanitaria de Rescate de la institución castrense y trabajaban en seguimiento a la emergencia que se registra en la zona.
Riesgo latente en el área
El terreno en el tramo del kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador continúa inestable y se mantiene el riesgo constante de nuevos desprendimientos de material, por lo que el paso sigue suspendido tras más 72 horas del derrumbe de gran magnitud que cubrió los cuatro carriles en el lugar.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó en un boletín emitido anoche que se mantienen activas las acciones de respuesta por el deslizamiento en la zona límite entre los municipios de Fraijanes y Villa Canales.
Hasta ahora, se han removido 1 mil 500 metros cúbicos de tierra para poder liberar el paso. Además, se identificaron cinco viviendas en riesgo, mismas que ya fueron evacuadas por medio de un esfuerzo dirigido por la comuna de Fraijanes, ya que el riesgo de desprendimiento de material continúa.
"Las operaciones interinstitucionales continúan, pero considerando que el deslizamiento se encuentra activo, no se recomienda la habilitación del paso peatonal o vehicular por el área afectada", aseguró la institución.