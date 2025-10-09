 Dos personas rescatadas tras derrumbe en ruta El Salvador
Nacionales

Dos personas rescatadas tras nuevo derrumbe en ruta El Salvador

Los afectados son integrantes de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército y fueron trasladados a un centro asistencial.

Compartir:
., Conred
. / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este jueves, 9 de octubre, se registró un nuevo derrumbe en el área del kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador, donde continúan las labores de limpieza y búsqueda de una persona soterrada.

De acuerdo con la institución, mientras los equipos se encontraban trabajando, se dio el desprendimiento de material, situación que alcanzó a dos elementos del Ejército de Guatemala que estaban operando una de las máquinas.

"Ambos fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial", confirmó la institución.

Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios detallaron que esa institución se encargó del traslado de los afectados, quienes presentaban lesiones leves. Ambos fueron llevados al Centro Médico Militar en estado estable.

Hans Lemus, vocero de la entidad, explicó que los pacientes atendidos forman parte de la Brigada Humanitaria de Rescate de la institución castrense y trabajaban en seguimiento a la emergencia que se registra en la zona.

Riesgo latente en el área

El terreno en el tramo del kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador continúa inestable y se mantiene el riesgo constante de nuevos desprendimientos de material, por lo que el paso sigue suspendido tras más 72 horas del derrumbe de gran magnitud que cubrió los cuatro carriles en el lugar.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó en un boletín emitido anoche que se mantienen activas las acciones de respuesta por el deslizamiento en la zona límite entre los municipios de Fraijanes y Villa  Canales.

Hasta ahora, se han removido 1 mil 500 metros cúbicos de tierra para poder liberar el paso. Además, se identificaron cinco viviendas en riesgo, mismas que ya fueron evacuadas por medio de un esfuerzo dirigido por la comuna de Fraijanes, ya que el riesgo de desprendimiento de material continúa.

"Las operaciones interinstitucionales continúan, pero considerando que el deslizamiento se encuentra activo, no se recomienda la habilitación del paso peatonal o vehicular por el área afectada", aseguró la institución.

En Portada

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjerat
Nacionales

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjera

05:43 PM, Oct 09
VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capitalt
Nacionales

VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

05:41 PM, Oct 09
¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?t
Deportes

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

03:32 PM, Oct 09
Trump sobre el acuerdo en Gaza: No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidadt
Internacionales

Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

03:19 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Seguridad vialReal MadridLluviasSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos