 Ejecutan trabajos de recapeo en Km. 13.5 de ruta al Pacífico
Nacionales

Autoridades viales de Villa Nueva implementan acciones de prevención por trabajos de reparación vial en la CA-9 Sur, ruta al Pacífico.

Los trabajos arrancaron a las 9:00 horas, según las autoridades viales., Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.
Los trabajos arrancaron a las 9:00 horas, según las autoridades viales. / FOTO: Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.

La portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que realizan tareas de apoyo por los trabajos de recapeo que desarrolla el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9 Sur, carretera al Pacífico. Santos precisó que las autoridades del citado municipio apoyan con el cierre vehicular de los dos carriles izquierdos en el sentido hacia el sur.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL-CIV) precisó que las tareas consisten en retirar el asfalto viejo y dañado, para dar paso a la instalación de una nueva carpeta. "Aplicamos secciones completas de nuevo material en áreas dañadas de la ruta", precisaron las autoridades de esa entidad por las tareas en la ruta al Pacífico.

