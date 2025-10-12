Lluvias detienen las labores en km. 24 ruta a El Salvador

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que los trabajos de reparación vial que se desarrollan en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador quedaron suspendidos, por hoy domingo 12 de octubre de 2025, a causa de las lluvias en el sector. La entidad precisó que las operaciones se reanudarán el lunes próximo a las 5:00 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.
En cuanto a la movilidad vehicular en el área, la entidad precisó que, por seguridad, las restricciones de paso se mantienen. Durante el fin de semana, las cuadrillas de trabajadores colocaron contenedores en el área, con el objetivo de protegerse de los deslizamientos.
Las autoridades explicaron que los contenedores donados también se instalaron para resguardar la maquinaria que se utiliza en el sector. Para darle fuerza a los contenedores, las cuadrillas rellenaron los contenedores con piedras y otros materiales para darles fortaleza.
Detalles de la obra en ruta a El Salvador
Mientras tanto, la vocera de Conred, María Paula Salguero, compartió que durante este domingo se superaron los 2 mil 600 metros cúbicos de material retirado del lugar. La comunicadora precisó que más de 130 trabajadores de distintas instituciones como bomberos, trabajadores municipales e integrantes del Ejército se concentran en el área.
Asimismo, Salguero explicó que hay personal técnico realizando evaluaciones geológicas, con el objetivo de avanzar en las tareas y reanudar el paso lo más pronto posible. Dentro de los obstáculos en el área, Conred contabilizó problemas de contaminación, inestabilidad y saturación del suelo.
La portavoz aseguró que es necesario garantizar la estabilidad en el área para autorizar la reapertura del tramo vial. Al indicar que aún no se puede habilitar el paso de vehículos, Salguero pidió a los conductores tener comprensión, mientras avanzan los trabajos para ofrecer condiciones más seguras.
En noticias deportivas: Mbappé rompe el silencio sobre su relación con Vinícius.