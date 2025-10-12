 Lluvias detienen las labores en km. 24 ruta a El Salvador
Nacionales

Lluvias obligan a detener labores en km. 24 de ruta a El Salvador

Las autoridades esperan reanudar el paso en el área luego de que se pueda garantizar la seguridad para los usuarios.

Compartir:
Las autoridades instalaron furgones para asegurar a los trabajadores y el equipo en la zona., Conred.
Las autoridades instalaron furgones para asegurar a los trabajadores y el equipo en la zona. / FOTO: Conred.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que los trabajos de reparación vial que se desarrollan en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador quedaron suspendidos, por hoy domingo 12 de octubre de 2025, a causa de las lluvias en el sector. La entidad precisó que las operaciones se reanudarán el lunes próximo a las 5:00 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.

En cuanto a la movilidad vehicular en el área, la entidad precisó que, por seguridad, las restricciones de paso se mantienen. Durante el fin de semana, las cuadrillas de trabajadores colocaron contenedores en el área, con el objetivo de protegerse de los deslizamientos.

Las autoridades explicaron que los contenedores donados también se instalaron para resguardar la maquinaria que se utiliza en el sector. Para darle fuerza a los contenedores, las cuadrillas rellenaron los contenedores con piedras y otros materiales para darles fortaleza.

Detalles de la obra en ruta a El Salvador

Mientras tanto, la vocera de Conred, María Paula Salguero, compartió que durante este domingo se superaron los 2 mil 600 metros cúbicos de material retirado del lugar. La comunicadora precisó que más de 130 trabajadores de distintas instituciones como bomberos, trabajadores municipales e integrantes del Ejército se concentran en el área.

Asimismo, Salguero explicó que hay personal técnico realizando evaluaciones geológicas, con el objetivo de avanzar en las tareas y reanudar el paso lo más pronto posible. Dentro de los obstáculos en el área, Conred contabilizó problemas de contaminación, inestabilidad y saturación del suelo.

La portavoz aseguró que es necesario garantizar la estabilidad en el área para autorizar la reapertura del tramo vial. Al indicar que aún no se puede habilitar el paso de vehículos, Salguero pidió a los conductores tener comprensión, mientras avanzan los trabajos para ofrecer condiciones más seguras.

En noticias deportivas: Mbappé rompe el silencio sobre su relación con Vinícius.

Mbappé rompe el silencio sobre su relación con Vinícius

¿Problemas en el vestidor? Mbappé habla sobre los rumores de una presunta mala relación con Vinicius.

En Portada

Embajada de EE.UU. afirma que fuga de terroristas es inaceptablet
Nacionales

Embajada de EE.UU. afirma que fuga de terroristas es inaceptable

08:31 PM, Oct 12
Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos, nueve horas despuést
Nacionales

Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos, nueve horas después

07:39 PM, Oct 12
Trump dice que la guerra entre Israel y Hamás ha terminadot
Internacionales

Trump dice que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado"

04:35 PM, Oct 12
¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlánt
Farándula

¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlán

10:39 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal MadridLluviasredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos