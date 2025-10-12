 Presidente del Congreso rechaza la fuga de reos en Fraijanes
Nacionales

Presidente del Congreso rechaza la fuga de reos en Fraijanes

El jefe del Organismo Legislativo, Nery Ramos, expresó que la fuga de los 20 reos de la pandilla 18 es un hecho que conmociona al país.

Compartir:
El presidente del Congreso, Nery Ramos, rechazó la fuga de los reos de Fraijanes II., Congreso de la República.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, rechazó la fuga de los reos de Fraijanes II. / FOTO: Congreso de la República.

El diputado presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, reaccionó a la fuga de al menos 20 reos del centro carcelario Fraijanes II, argumentando que "lo informado por las autoridades del Sistema Penitenciario sobre la fuga de 20 reclusos de alta peligrosidad pertenecientes al barrio 18, es un hecho que conmociona y preocupa profundamente a toda la nación".

Ramos indicó que, "como presidente del Congreso de la República, manifiesto mi enérgico rechazo a cualquier acción que atente contra la seguridad y la tranquilidad del pueblo de Guatemala".

El titular del Legislativo calificó lo sucedido como "grave suceso" y consideró que el mismo "debe ser atendido con absoluta prioridad y bajo una efectiva coordinación interinstitucional, para garantizar la pronta recaptura de los fugados".

El parlamentario abogó por "adoptar las medidas necesarias que eviten la repetición de hechos tan alarmantes".

"Es urgente legislar para que las instituciones de seguridad y justicia dispongan de herramientas para combatir estas organizaciones terroristas", enfatizó Ramos.

Más reacciones a la fuga de reos

En otras reacciones, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reaccionó considerando que "la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II —miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos— constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional".

Asimismo, la entidad prosiguió destacando que "la ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes con relación a estos hechos".

El citado comité afirmó que, "desde el sector productivo organizado, exigimos medidas inmediatas y efectivas":

  • La pronta recaptura de los delincuentes.
  • Una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando involucrada.
  • La aplicación rigurosa de la ley, conforme al orden constitucional, para quienes resulten responsables por acción u omisión.

"Este episodio no puede quedar en la impunidad. El Estado de Derecho debe prevalecer en nuestra República", exigió.

Además, la organización declaró que "Guatemala exige liderazgo firme, transparencia y compromiso con la justicia".

En Portada

Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos, nueve horas despuést
Nacionales

Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos, nueve horas después

07:39 PM, Oct 12
Presidente del Congreso rechaza la fuga de reos en Fraijanest
Nacionales

Presidente del Congreso rechaza la fuga de reos en Fraijanes

09:58 PM, Oct 12
Embajada de EE.UU. afirma que fuga de terroristas es inaceptablet
Nacionales

Embajada de EE.UU. afirma que fuga de terroristas es inaceptable

08:31 PM, Oct 12
Magistrados de la CSJ sin acuerdos para elegir presidentet
Nacionales

Magistrados de la CSJ sin acuerdos para elegir presidente

10:55 PM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal MadridLluviasredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos