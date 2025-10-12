Presidente del Congreso rechaza la fuga de reos en Fraijanes

El diputado presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, reaccionó a la fuga de al menos 20 reos del centro carcelario Fraijanes II, argumentando que "lo informado por las autoridades del Sistema Penitenciario sobre la fuga de 20 reclusos de alta peligrosidad pertenecientes al barrio 18, es un hecho que conmociona y preocupa profundamente a toda la nación".
Ramos indicó que, "como presidente del Congreso de la República, manifiesto mi enérgico rechazo a cualquier acción que atente contra la seguridad y la tranquilidad del pueblo de Guatemala".
El titular del Legislativo calificó lo sucedido como "grave suceso" y consideró que el mismo "debe ser atendido con absoluta prioridad y bajo una efectiva coordinación interinstitucional, para garantizar la pronta recaptura de los fugados".
El parlamentario abogó por "adoptar las medidas necesarias que eviten la repetición de hechos tan alarmantes".
"Es urgente legislar para que las instituciones de seguridad y justicia dispongan de herramientas para combatir estas organizaciones terroristas", enfatizó Ramos.
Más reacciones a la fuga de reos
En otras reacciones, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reaccionó considerando que "la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II —miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos— constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional".
Asimismo, la entidad prosiguió destacando que "la ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes con relación a estos hechos".
El citado comité afirmó que, "desde el sector productivo organizado, exigimos medidas inmediatas y efectivas":
- La pronta recaptura de los delincuentes.
- Una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando involucrada.
- La aplicación rigurosa de la ley, conforme al orden constitucional, para quienes resulten responsables por acción u omisión.
"Este episodio no puede quedar en la impunidad. El Estado de Derecho debe prevalecer en nuestra República", exigió.
Además, la organización declaró que "Guatemala exige liderazgo firme, transparencia y compromiso con la justicia".