 Pelea entre pilotos y ayudantes de buses en Palín
Nacionales

VIDEO. Pelea entre pilotos y ayudantes de buses causa caos en pleno tránsito de Palín

En un momento del video, uno de los ayudantes lanza piedras de gran tamaño, y la situación se torna aún más violenta cuando el piloto del bus Esmeralda saca un machete.

Compartir:
Pelea en Palín., Captura de pantalla video X.
Pelea en Palín. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que pilotos y ayudantes de dos buses protagonizan una brutal pelea en plena vía pública de Palín, Escuintla. El incidente ocurrió frente a un centro comercial ubicado en la zona 3 de dicha localidad y generó gran alarma entre peatones y pasajeros.

Según testigos, el altercado se originó por una disputa relacionada con el abordaje de pasajeros. La confrontación fue protagonizada por el piloto y ayudante de un bus amarillo, que cubre la ruta Palín-Amatitlán, y el conductor de un bus de la empresa Esmeralda junto a su colaborador.

Vecinos relataron que la tensión entre ambas unidades había ido en aumento durante los últimos días, debido a desacuerdos sobre los puntos de parada y la captación de usuarios.

Ya se venían peleando desde antes, porque uno se adelantaba en las paradas para recoger gente", comentó un testigo que presenció el hecho.

En las imágenes se observa cómo los involucrados se agreden físicamente en medio del tráfico, mientras algunos curiosos intentan intervenir sin éxito. Incluso, varias mujeres aparecen intentando detener la riña. En un momento del video, uno de los ayudantes lanza piedras de gran tamaño, y la situación se torna aún más violenta cuando el piloto del bus Esmeralda saca un machete y persigue a los otros involucrados, poniendo fin a la pelea después de más de dos minutos de tensión.

No se reportan heridos de gravedad 

Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el incidente provocó congestión vehicular y crisis nerviosa entre pasajeros que presenciaron la escena. Muchos de ellos expresaron su preocupación por la falta de control en el transporte colectivo y exigieron mayor presencia policial para prevenir hechos similares.

Cabe destacar que durante todo el altercado no se observó presencia de ninguna autoridad en el lugar.

El defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de imponer sanciones drásticas a los transportistas que incurran en actos violentos o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, ha solicitado a las municipalidades y al Departamento de Tránsito fortalecer la supervisión de las rutas y el comportamiento de los conductores.

El video del enfrentamiento continúa difundiéndose en redes sociales, generando indignación y reacciones de rechazo por la falta de control y la violencia que, según usuarios, se ha vuelto frecuente en el transporte público de esa región del país.

En Portada

Destituyen al titular del Sistema Penitenciario y directores de cárcelest
Nacionales

Destituyen al titular del Sistema Penitenciario y directores de cárceles

07:38 AM, Oct 13
Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugadost
Nacionales

Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

07:47 AM, Oct 13
PNC recaptura a uno de los líderes del barrio 18 que se fugó de Fraijanes IIt
Nacionales

PNC recaptura a uno de los líderes del barrio 18 que se fugó de Fraijanes II

06:35 AM, Oct 13
Las palabras de El Bolillo Gómez que encienden la previa del duelo ante Guatemala t
Deportes

Las palabras de "El Bolillo" Gómez que encienden la previa del duelo ante Guatemala

07:27 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal MadridLluviasFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos