Pelea entre pilotos y ayudantes de buses en Palín

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que pilotos y ayudantes de dos buses protagonizan una brutal pelea en plena vía pública de Palín, Escuintla. El incidente ocurrió frente a un centro comercial ubicado en la zona 3 de dicha localidad y generó gran alarma entre peatones y pasajeros.
Según testigos, el altercado se originó por una disputa relacionada con el abordaje de pasajeros. La confrontación fue protagonizada por el piloto y ayudante de un bus amarillo, que cubre la ruta Palín-Amatitlán, y el conductor de un bus de la empresa Esmeralda junto a su colaborador.
Vecinos relataron que la tensión entre ambas unidades había ido en aumento durante los últimos días, debido a desacuerdos sobre los puntos de parada y la captación de usuarios.
Ya se venían peleando desde antes, porque uno se adelantaba en las paradas para recoger gente", comentó un testigo que presenció el hecho.
En las imágenes se observa cómo los involucrados se agreden físicamente en medio del tráfico, mientras algunos curiosos intentan intervenir sin éxito. Incluso, varias mujeres aparecen intentando detener la riña. En un momento del video, uno de los ayudantes lanza piedras de gran tamaño, y la situación se torna aún más violenta cuando el piloto del bus Esmeralda saca un machete y persigue a los otros involucrados, poniendo fin a la pelea después de más de dos minutos de tensión.
No se reportan heridos de gravedad
Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el incidente provocó congestión vehicular y crisis nerviosa entre pasajeros que presenciaron la escena. Muchos de ellos expresaron su preocupación por la falta de control en el transporte colectivo y exigieron mayor presencia policial para prevenir hechos similares.
Cabe destacar que durante todo el altercado no se observó presencia de ninguna autoridad en el lugar.
El defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de imponer sanciones drásticas a los transportistas que incurran en actos violentos o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, ha solicitado a las municipalidades y al Departamento de Tránsito fortalecer la supervisión de las rutas y el comportamiento de los conductores.
El video del enfrentamiento continúa difundiéndose en redes sociales, generando indignación y reacciones de rechazo por la falta de control y la violencia que, según usuarios, se ha vuelto frecuente en el transporte público de esa región del país.