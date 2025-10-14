 Se registra accidente aéreo en Tecpán Guatemala
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

El accidente aéreo se registró en una zona montañosa.

Tres personas murieron en el marco del accidente aéreo en Tecpán Guatemala, Chimaltenango., Bomberos Municipales Departamentales
Tres personas murieron en el marco del accidente aéreo en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente aéreo se registró este martes, 14 de octubre, en jurisdicción de la aldea Xetzac, en el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Los Bomberos Municipales Departamentales le dan seguimiento a esta emergencia y reportaron la muerte de tres personas.

De acuerdo con la información compartida por la institución, se recibieron alertas con respecto a la caída de una avioneta en una zona montañosa, por lo que se activó el protocolo respectivo.

"Varias unidades de emergencia se movilizan al punto para evaluar la situación", indicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución, en un primer reporte.

La aeronave se desplomó en un área montañosa de Tecpán Guatemala. - Bomberos Municipales Departamentales

Con el paso de los minutos, los equipos a cargo lograron acceder al punto donde se encontraba la aeronave Cessna 206, con matrícula TG- DJE, y confirmaron que la misma se incendió al impactar contra tierra, por lo que quedó prácticamente destruida.

Dentro de los escombros fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres personas. Según la entidad de socorro, estaban calcinados, por lo que hasta el momento no han sido identificados. Solo se conoce que todas las víctimas son hombres.

