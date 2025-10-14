 Cámara del Agro pide destitución del ministro de Gobernación
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

"La fuga de reos peligrosos y el silencio oficial son inaceptables", expresó la cámara en un comunicado.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Cámara del Agro emitió un comunicado este martes 14 de octubre en el cual exigió la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Resaltó que se trata de delincuentes peligrosos que forman parte de estructuras criminales declaradas como terroristas por Estados Unidos.

La entidad señaló que "es un hecho gravísimo" y destacó que, durante casi dos meses, la población no fue informada. En ese sentido, aseguró que el silencio es inaceptable y confirmó negligencia, descontrol y corrupción al más alto nivel.

"Hechos de esa naturaleza ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional y el Estado de Derecho, pilares esenciales para detener la migración, para atraer la inversión y para el desarrollo del país. Guatemala necesita certeza, no impunidad", aseguró.

De acuerdo con la Cámara del Agro, ante este escenario que vive el país se solicita la destitución inmediata del ministro del Interior y de todos los funcionarios responsables de apoyar "a los terroristas" para que se fugaran.

De igual forma, solicitó la recaptura de los fugados, sanciones para los responsables y acciones firmes para impedir que el crimen siga operando desde las cárceles.

Pide pronunciamiento del presidente

La Cámara también exigió que el presidente Bernardo Arévalo, a quien describió como el responsable y jefe de Estado, se pronuncie y ya no guarde silencio ante este acto que, según indicó, pone en peligro la seguridad nacional y de los países vecinos.

También manifestaron la necesidad de que sean nombradas personas capaces para los altos cargos responsables de la seguridad de los guatemaltecos.

"Guatemala necesita seguridad, justicia y absoluto imperio de la ley", enfatizó.

Ministro de Gobernación: "No estoy considerando la renuncia"

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró ayer durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional, que está dispuesto a continuar en el cargo, aunque indicó que es un tema que depende exclusivamente del presidente Arévalo.

"No estoy considerando la renuncia por una razón fundamental: no voy a dejar a medias esta situación. Voy a concluir lo que haya que concluir. En el gobierno se evalúan las acciones, actividades y cumplimiento de funciones y yo espero esa evaluación", dijo.

"Pero, de mi parte, yo no voy a renunciar en este momento. No he considerado la renuncia porque tengo que dejar esta situación lo más resuelta posible", enfatizó.

