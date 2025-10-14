 Mario Pacay, director interino del Sistema Penitenciario
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

Tras la remoción del extitular de Presidios, el subdirector general asumió sus funciones temporalmente.

Compartir:
Mario Pacay, subdirector del Sistema Penitenciario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Mario Pacay, subdirector del Sistema Penitenciario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Tras la destitución del titular del Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación confirmó que el subdirector general de presidios, Mario Luis Pacay, asumió como director en funciones mientras se realizan los procesos para la designación del nuevo funcionario.

Por medio de un comunicado, la institución encargada de la administración de las prisiones indicó que la designación de Pacay se dio con el objetivo de garantizar la continuidad de los planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar el sistema penitenciario nacional.

Asimismo, informó que Pacay es egresado de la Universidad Galileo, donde obtuvo el título de Licenciado en Administración Pública y completó los estudios de la Maestría en Seguridad de la Nación por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El funcionario cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público y ha desempeñado diversos cargos en entidades del Estado vinculadas a temas de seguridad nacional.

"El nuevo director general en funciones reafirma su compromiso con el orden, la seguridad y la correcta administración de los centros penitenciarios del país en cumplimiento de la ley y en beneficio de la sociedad guatemalteca", detalló Presidios.

* Le puede interesar:

Remoción de autoridades del Sistema Penitenciario y cárceles

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció ayer la remoción del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Asimismo, notificó que se aplicaron cambios de autoridades en ese centro y otros tres después de incidentes recientes.

El funcionario hizo el anuncio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que no maquillaría la realidad y no intentaría esconder lo que ocurrió con respecto a la evasión de los privados de libertad, ya que es un tema primordial.

"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente, es algo que no debió suceder, a mí también me ha causado indignación, no he aceptado ninguna excusa de ninguno", expresó.

Además de Godínez, fueron destituidos los directores y subdirectores de Fraijanes II, Renovación ¡, Mariscal Zavala y de la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciariot
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

12:41 PM, Oct 14
Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatoriast
Deportes

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias

01:11 PM, Oct 14
Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidost
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

01:41 PM, Oct 14
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

11:18 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos