Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes II, durante la gala del Galardón Nacional a la Exportación 2025, organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
"Estamos en medio de una situación complicada generada por la evasión de los reos. Estamos en este momento en medio del proceso de definición de las medidas que se tomarán como resultado de este evento, las decisiones ya han sido tomadas, pero en este momento esta reunido el equipo terminando de trabajar", indicó el mandatario al iniciar su intervención.
Arévalo anunció que al terminar su intervención, se retiraría de la ceremonia para continuar con las medidas por la fuga de reos.
El presidente, Bernardo Arévalo también aprovechó para pedir atención a la captura del sistema de justicia.
"Tenemos una oportunidad histórica para corregir estos problemas tal vez de forma definitiva, en 2026 finaliza el actual mandato de la Corte de Constitucionalidad, de la actual Fiscal General, del actual Contralor de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, esta coincidencia hace que 2026 sea un año crucial", manifestó, Bernardo Arévalo.
Tras su intervención en dicha ceremonia, el presidente, Bernardo Arévalo indicó a través de una publicación de X que ha estado reunido con los equipos de seguridad y ha tomado decisiones importantes. "Mañana me dirigiré a la nación con un anuncio para responder a lo que importa: enfrentar al crimen y garantizar que las familias en Guatemala vivan seguras.", expresa en una publicación de X.
Fuga de reos
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), confirmó el fin de semana la "evasión" de 20 reos, bajo condiciones que se están investigando.
Las autoridades confirmaron que, derivado de este hallazgo, se enviaron las notificaciones al Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones por la fuga de al menos 20 presos.
La DGSP no descartó que los reos fugados hayan recibido ayuda interna y externa en la cárcel de Fraijanes y que hasta el momento se tiene el reporte de 20 integrantes de la Mara 18 que se fugaron.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas DIgital