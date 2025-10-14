 Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos
Nacionales

Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

El presidente Bernardo Arévalo anunció que este miércoles dará un mensaje a la nación, tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II, "He tomado decisiones importantes", adelantó.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo, anunció que están tomando medidas por la fuga de reos. , Foto Omar Solís
El presidente Bernardo Arévalo, anunció que están tomando medidas por la fuga de reos. / FOTO: Foto Omar Solís

El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes II, durante la gala del Galardón Nacional a la Exportación 2025, organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

"Estamos en medio de una situación complicada generada por la evasión de los reos. Estamos en este momento en medio del proceso de definición de las medidas que se tomarán como resultado de este evento, las decisiones ya han sido tomadas, pero en este momento esta reunido el equipo terminando de trabajar", indicó el mandatario al iniciar su intervención. 

Arévalo anunció que al terminar su intervención, se retiraría de la ceremonia para continuar con las medidas por la fuga de reos. 

El presidente, Bernardo Arévalo también aprovechó para pedir atención a la captura del sistema de justicia.

"Tenemos una oportunidad histórica para corregir estos problemas tal vez de forma definitiva, en 2026 finaliza el actual mandato de la Corte de Constitucionalidad, de la actual Fiscal General, del actual Contralor de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, esta coincidencia hace que 2026 sea un año crucial", manifestó, Bernardo Arévalo.

Tras su intervención en dicha ceremonia, el presidente, Bernardo Arévalo indicó a través de una publicación de X que ha estado reunido con los equipos de seguridad y ha tomado decisiones importantes. "Mañana me dirigiré a la nación con un anuncio para responder a lo que importa: enfrentar al crimen y garantizar que las familias en Guatemala vivan seguras.", expresa en una publicación de X.

Fuga de reos

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP),  confirmó el fin de semana la "evasión" de 20 reos, bajo condiciones que se están investigando.

Las autoridades confirmaron que, derivado de este hallazgo, se enviaron las notificaciones al Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones por la fuga de al menos 20 presos.

La DGSP no descartó que los reos fugados hayan recibido ayuda interna y externa en la cárcel de Fraijanes y que hasta el momento se tiene el reporte de 20 integrantes de la Mara 18 que se fugaron.

Fiscalía bajo cuestionamiento: piden apartar a representantes del MP en el caso Diario Militar

La audiencia de etapa intermedia tuvo que ser pospuesta tras la recusación contra los fiscales y se desarrollará hasta inicios de 2026.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas DIgital 

En Portada

Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026 t
Deportes

Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026

10:01 PM, Oct 14
Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos t
Nacionales

Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

08:41 PM, Oct 14
Luis Fernando Tena: Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundialt
Deportes

Luis Fernando Tena: "Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundial"

10:53 PM, Oct 14
Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFAt
Deportes

Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFA

10:35 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos